Las diferentes secciones competitivas de la edición 23 del Bafici, que oficialmente termina el domingo, culminaron con la mención de los ganadores esta noche.

El jurado de la Competencia Internacional estuvo integrado por Javier Angulo; Jorge Arriagada; Pascale Bodet; David Fisher; y Sofía Mora; ​​el de la Competencia Argentina estuvo integrado por Ezequiel Acuña; Claire Allouche; Fred Baillif; Florian Borchmayer; y Kiro Russo, mientras que en el de Vanguardia y Género estuvieron Didar Dohmeri; Dónal Foreman; Bruce LaBruce; Mariana Mactas; y Sergio Pángaro..

A continuación, el listado completo de ganadores de la edición 23 del Festival Interncional de Cine Independiente de Buenos Aires:

COMPETENCIA INTERNACIONAL

- Mejor largometraje y Gran premio: "Clementina" (Argentina), de Constanza Feldman y Agustín Mendilaharzu

- Mejor cortometraje: "Ida" (Argentina), de Ignacio Ragone

- Mejor dirección: Neus Ballús, por "Sis dies corrents" (España)

- Premio especial del jurado: "Happer’s Comet" (Estados Unidos), de Tyler Taormina

- Premio EX AEQUO a la Mejor actuación: Juan Cano, por "Proyecto fantasma" (Chile), y Judith Roddy, "The Cry of Granuaile" (Irlanda).

- Premio estímulo al cine argentino: "Carrero", de Fiona Lena Brown y Germán Basso.

- Mención Especial: "Leonor Will Never Die" (Filipinas), de Martika Ramirez Escobar.

- Mención Especial a la música: Nick Roth y Olesya Zdorovetska por su trabajo en "The Cry of Granuaile" (Irlanda), de Dónal Foreman.

COMPETENCIA ARGENTINA

- Gran premio: "Amancay", de Máximo Ciambella.

- Mejor largometraje: "La edad media", de Alejo Moguillansky y Luciana Acuña-

- Mejor cortometraje: "El nacimiento de una mano", de Lucila Podestá.

- Mejor dirección: Gastón Solnicki, por "A Little Love Package".

- Premio especial del jurado: "Camuflaje", de Jonathan Perel.

- Mejor Actuación Colectiva: Martín Aletta, Gabriela Ditisheim, Laura Nevole, Pablo Ragoni e Ignacio Sánchez Mestre, por "Smog en tu corazón".

- Mención especial a la mejor actriz: Laila Maltz, por "Una habitación simple":

COMPETENCIA VANGUARDIA Y GÉNERO

- Mejor largometraje y Gran premio: "La Mif" (Suiza), de Fred Baillif.

- Mejor cortometraje: "Marlén, retrato de unas tetas peludas" (Chile), de Javier de Miguel.

- Mejor dirección: "Paz Encina", por Eami (Paraguay).

- Premio especial del jurado: "El filmador" (Uruguay), de Aldo Garay.

- Mejor Actuación: Laura Galán, por "Cerdita" (España).

- Premio Estímulo al Cine Argentino: "El fulgor", de Martín Farina

- Mención especial: "The Timekeepers of Eternity" (Grecia), de Aristotelis Maragkos.

- Premio del público al mejor largometraje argentino (transversal a las tres competencias): "Clementina" (Argentina), de Constanza Feldman y Agustín Mendilaharzu

PREMIOS NO OFICIALES

SIGNIS (Asociación Católica Mundial para la Comunicación / World Catholic Association for Communication):

PRIMERA MENCIÓN: "Carrero"

SEGUNDA MENCIÓN: "La visita", de Carmela Sandberg (Argentina/Uruguay)

ACCA (Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina):

- Premio al Mejor largometraje en Competencia Argentina: "Sean eternxs", de Raúl Perrone.

FEISAL (Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de Latinoamérica)

- Mejor largometraje de realizador/a latinoamericano/a de hasta 35 años: "Paula", de Florencia Wehbe (Argentina/Italia).

Premio RECAM (Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR): "Sotavento", de Marco Salaverría Hernández (Venezuela / Cuba).

MENCIÓN ESPECIAL: "La visita".

ADF (Autores de Fotografía Cinematográfica Argentina)

- Mejor Dirección de Fotografía en largometraje en Competencia Internacional: Emilia Oldrino y Fiona Lena Brown por su trabajo en "Carrero" (Argentina).

SAE / EDA (Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales + Asociación Argentina de Editores Audiovisuales)

- Mejor edición de largometraje en Competencia Argentina: Manuel Margulis Darriba por su trabajo en "El Nacional" (Argentina).

MENCIÓN ESPECIAL: Damián Tetelbaum por su trabajo en "Paula"

ASA (Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales)

- Mejor sonido en largometraje argentino de entre todas las Competencias: Martín Farina y Gabriel Santamaría por su trabajo en "El fulgor".

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO: Manuel de Andrés por su trabajo en "El monte".

BAFC/APPLAA (Buenos Aires Film Commission)

- Premio al Mejor Diseño de Locaciones de largometraje en Competencia Argentina a Juan Pablo D’Astolfo por su trabajo en "Dulce".

MENCIÓN ESPECIAL

Diego Ledesma por su trabajo en "El monte" (Télam)