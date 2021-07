“Maricón perdido”, serie inspirada en la vida y búsqueda personal del escritor y crítico español Roberto Enríquez, popularmente conocido en su país como Bob Pop, estrenará hoy a las 22 a través de la señal TNT.

Además, todos los episodios de la temporada estarán disponibles desde el mismo momento en el catálogo de la plataforma HBO Max.

Nacido en Madrid en 1971, Bob Pop es uno de esos personajes públicos que elude las etiquetas sencillas: sus pasiones por la literatura y los medios de comunicación lo llevaron a experimentar oficios y profesiones como crítico de televisión, experto en moda, columnista, escritor, bloguero, actor, guionista y colaborador en TV.

Entre sus libros se cuentan “Mansos” (2010), su primera y única novela; el ensayo de humor “Cuando haces Bop ya no hay stop” (2013) y sus diarios literarios e íntimos “Días ajenos-Primavera Verano” y “Días ajenos-Otoño Primavera” (2017 y 2018).

Trabajó en numerosos medios españoles y alcanzó la popularidad como colaborador de los programas del conductor y comediante catalán Andreu Buenafuente, desde donde milita contra la LGBTIfobia y anunció, en 2019, que padece esclerosis múltiple.

“Maricón perdido” es una historia coming-of-age que explora la búsqueda de Bob Pop por otorgarle una voz a su escritor interno, y se alimenta de las experiencias de su creador: “Maricón perdido soy yo, y creo que narrarme me ha ayudado a encontrarme en un lugar donde, pese a todo, me empeño en ser feliz; porque puedo contarlo y no estoy solo”, declaró Bob Pop.

La producción, compuesta por seis episodios de media hora y dirigida por Alejandro Marín, narra la historia de un chico de pueblo que intenta buscar una identidad propia en distintas etapas de su vida: en los 80, cuando era un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales; en su periodo de descubrimiento durante su etapa de estudiante en Madrid, y en el presente, devenido en un escritor consagrado.

Protagonizada por Carlos González y Gabriel Sánchez en las distintas edades de Bob Pop, “Maricón perdido” repasa las problemáticas que el creador sufrió a lo largo de su vida, entre ellas la incomprensión de sus padres, sus dificultades para encajar en una sociedad homofóbica y sus primeras historias en el amor y el sexo. (Télam)