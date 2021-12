La cantante Tini Stoessel se contagió de coronavirus y está cumpliendo con el aislamiento en su casa de Buenos Aires

"Tini dio positivo, hoy hablé con Alejandro, su papá, y me lo confirmó. Me dijo que está perfecta, que no tiene ninguna dolencia y se siente bien", explicó el periodista Ángel De Brito en "Los ángeles de la mañana".

Días atrás, en un show multitudinario en Río Gallegos, la artista se presentó con un poco de disfonía y se lo adjudicó a una faringitis. A raíz de la pandemia, Tini se había visto obligada a suspender conciertos de su gira "Quiero volver" y recién ahora pudo volver a encontrarse en los escenarios argentinos con sus fanáticos. Además, estaba lista para viajar a Europa para promocionar sus shows allí, pero al testearse descubrió que había contraído el virus.

MIRÁ TAMBIÉN El Gourmet se renueva en enero con el regreso de los hermanos López May y Mauricio Asta

En noviembre, la ex "Chica Disney" lanzó "Bar", un tema en colaboración con L-Gante, que fue tan celebrado como criticado: si bien cosechó millones de reproducciones en pocas horas, muchos señalaron las diferencias entre los género musicales que abarca cada uno, ya que mientras Tini tiene un perfil más pop y apto para todo público, Elián Ángel Valenzuela -así es el verdadero nombre del cantante- relata con crudeza lo que pasa en su barrio en cada una de las canciones y habla sin problema del consumo de marihuana, motivo por el que algunos lo desaprueban.

Click to enlarge A fallback.

Por otra parte, Tini adelantó que está trabajando en un proyecto con Lali Espósito con el que le pondrán fin a la eterna confrontación a la que la someten sus respectivos clubs de fans. "Estamos trabajando en eso. Va a suceder. Estoy segura de que va a pasar. No sabemos cuando, pero el día que sea va a ser muy épico", manifestó en una entrevista con Germán Paoloski en "Nunca es tarde" (Telefe). Y cuando el periodista la preguntó de quién sería la canción y quién se sumaría al feat, respondió con picardía: "Veremos, puede ser una seguidilla. Capítulo 1 y 2". BC/OM NA