La Semana de Cine de Cannes 2023, que se realizará en el Gaumont hasta el próximo domingo, fue presentada por el director artistico del festival de la Riviera francesa, Thierry Frémaux, que destacó que "lo mejor" de las seis películas elegidas es que "demuestran la buena salud del cine mundial".

Organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Marché du Film del Festival de Cannes, en paralelo a la 15ta. edición del mercado audiovisual Ventana Sur, la Semana de Cine del Festival de Cannes 2023 propone una selección de seis películas galardonadas en la última edición del certamen, que no fueron estrenadas aún en Argentina, presentadas en la función de las 20 en el Gaumont por Frémaux, que también ofrecerá una clase magistral hoy a las 18.

Las proyecciones comenzaron ayer con "Perfect Days", un conmovedor relato del alemán Wim Wenders, que este año volvió a Cannes en su mejor forma con una película ambientada en Tokyo y que pone el ojo en los baños públicos de esa ciudad, la soledad y la vida sin estridencias.

Hoy se proyecta "Anatomy of a Fall", de la francesa Justine Triet, ganadora de la Palma de Oro,

un drama judicial que deja al desnudo la intimidad de una pareja cuando en una casa de los Alpes aparece muerto una mañana el marido de una escritora de éxito en la casa que comparten con su hijo ciego de 11 años.

Mañana se podrá ver "Hojas de otoño", del finlandés Aki Kaurismäki, que se llevó el Premio del Jurado con un bellísimo relato de dos solitarios que se encuentran casualmente por la noche en Helsinki e intentan encontrar el primer, único y último amor de sus vidas; mientras que el jueves será el turno de "Monster", del japonés Hirokazu Kore-eda (mejor guion), que muestra a una madre detrás de los motivos por los que su hijo comienza a comportarse de forma extraña, que la llevan a su escuela y un profesor.

El viernes se exhibe "About Dry Grasses" (premio a la interpretación femenina), del turco Nuri Bilge Ceylan, que cuenta la historia de un joven profesor de arte que pierde la esperanza de escapar de la sombría vida en la que parece estar atrapado, mientras que el domingo se proyectará "The Zone of Interest" (Gran Premio del Jurado), del inglés Jonathan Glazer, drama que retrata la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de uno de los jerarcas de Auschwitz y su distendida y placentera vida familiar junto al célebre campo de concentración en un relato de lucidez aterradora.

"En 2020 no era fácil creer en el futuro del cine y hoy creo en el futuro", dijo Frémaux en una entrevista con Télam, tras señalar la diversidad de los filmes a proyectar: "Hay una película japonesa, que es muy diferente de la de Justine Triet, que es muy contemporánea y, a su vez, no es la de Jonathan Glazer, que es de historia, ni la de Wim Wenders, que es como una hija de las películas de Ozu, lo que muestra la buena salud del cine mundial".

El francés destacó también que "cada una tiene su propio interés, por ejemplo la película del director turco que es en el campo en el invierno con nieve. Los temas, como el profesor con sus alumnos, podría ser los mismos en este país o en Francia. Un director da noticias de su país y universalmente".

"La película de Glazer es muy interesante: una ficción para contar parte de lo que pasó en los años 40 en Alemania. Es muy interesante por decidir cómo mostrar la Shoa: testimonios no hay más, pero no vamos a parar de hablar de eso", apuntó.

Télam: ¿Cómo ve la salud del cine, en medio de tanta competencia e innovaciones tecnológicas?

Thierry Frémaux: Me gusta el pasado, el patrimonio, la historia y es importante hablar del futuro, del cine de mañana. El cine tuvo sus momentos con la aparición de la televisión, del video, Internet y ahora las plataformas, que no me parece que estén en contra del cine, sino que son una manera de acompañar al cine, debemos proteger lo que es. Me he peleado algunas veces con las plataformas para decirles que hay que ayudar a la salida de las películas en la gran pantalla. En la pandemia se hizo el anuncio de la muerte del cine. En 2020 no era fácil de creer en el futuro del cine, ahora tres, cuatro años después creemos en el futuro. Me parece también, especialmente en Francia o en Argentina, que el futuro del cine, por supuesto, que es la creación.

Y la creación anda bien. Lo del último Cannes fue como lo dijo la prensa: uno de los años más bellos de la historia. La cultura del cine es frágil y la idea de la importancia de los directores, de los artistas.

T: ¿Cuál es la perspectiva del cine argentino?

TF: Estoy aquí cada año para ver lo que es la actualidad del cine argentino y me gusta ver a alguien como Daniel Burman, series como la de Pablo Trapero, "Echo 3", o a Lucrecia Martel. Empecé con el cine argentino con Pino Solanas, fuimos amigos y estoy muy orgulloso de haberlo conocido. Cada país tiene un director y puedo hablar de él, es muy importante tener un legado del pasado. Y en cuanto a la actualidad, veremos... voy a ver un montón de películas. El cine argentino tiene dos imágenes. Tuvimos en Cannes "Los delincuentes" de Rodrigo Moreno y el cine argentino tiene la imagen de la juventud: cada año hay nuevos directores. Y también tiene la imagen para nosotros de un cine de autor. Las películas más populares, las comedias y todo eso lamentablemente no las vemos, y para mí es un error porque a mí me interesa también el cine popular. (Télam)