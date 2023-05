El músico canadiense The Weeknd decidió cambiar en las redes sociales su nombre artístico por su nombre real Abel Tesfaye como parte de una estrategia para relanzar su carrera musical.

El cambio de nombre se produce después de que el artista nacido en Toronto revelara a la revista W Magazine que quería "matar a The Weeknd", porque ya ha "dicho todo lo que podía decir" bajo esa identidad.

"¿Abel antiguamente conocido como The Weeknd?", preguntó a sus fanáticos a través de Twitter el ganador de cuatro Grammy, quien un tiempo atrás había explicado: "Estoy llegando a un lugar y a un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd. Estoy intentando mutar esa piel y renacer, porque como The Weeknd ya he dicho todo lo que podía decir".

El cantante, rapero y productor cambió el nombre de sus cuentas de Instagram y Twitter pero aún conserva su viejo nombre artístico en plataformas musicales como Spotify.

En octubre regresará a Argentina luego de seis años para brindar el 18 y 19 de octubre dos conciertos en el estadio de River Plate con una impactante puesta a nivel escénico que promete una experiencia inmersiva para reforzar su concepto musical.

