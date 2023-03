A cuatro años de su última visita, la banda de rock gótico finlandesa The Rasmus regresará el 22 de mayo a la sala El Teatro Flores en el marco de su gira "Live...and Never Die `23", en la que repasa sus 30 años de historia.

El grupo liderado por Lauri Ylönen aprovechará la oportunidad para presentar su disco "Rise", editado en septiembre del año pasado, que entre otras composiciones incluye "Jezebel", coescrito junto a Desmond Child, histórico colaborador de Kiss, Alice Cooper y Bon Jovi, entre tantos, con la cual representó a su país en la última edición de Eurovision.

También será la ocasión de ver por primera vez al grupo con su nueva guitarrista Emilia "Emppu" Suhonen, quien reemplazó a Pauli Rantasalmi. Precisamente, el último disco contiene algunos cortes grabados por la exguitarrista y otros por la nueva integrante.

Nacida en los primeros años de 2000, The Rasmus marcó a toda una generación con temas con "In The Shadows", "Guilty" y "No Shadows".

La última visita del grupo a nuestro país fue en noviembre de 2018 cuando ofreció un show en el porteño Teatro Vorterix.

(Télam)