A 27 años de su última actuación en nuestro país, en el estadio de Ferro, la banda estadounidense The Black Crowes volverá a presentarse en la Argentina, el próximo 16 de marzo, en el Luna Park, en donde repasará en su totalidad su disco debut de 1990 "Shake Your Money Maker".

La banda comandada por los hermanos Chris y Rich Robinson estarán repasando de esta manera clásicos como "She Talks to Angels", "Jealous Again", "Twice As Hard" y su famosa versión de "Hard to Handle", de Otis Redding, entre tantos, con los que sacudieron al ambiente del rock cuando se iniciaba la década del `90.

Precisamente, gracias a ese disco, el grupo fue elegido como mejor nueva banda americana en ese año.

La visita de The Black Crowes a nuestro país se enmarca dentro de su primera gira sudamérica en 27 años, que incluye actuaciones en Brasil y Chile, además de una participación en el famoso festival mexicano Vive Latino.

Las entradas para el concierto en el Luna Park estarán disponibles desde este martes 1 de noviembre, a las 12, a través del sitio Ticketportal. (Télam)