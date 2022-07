(Por Hernani Natale) Si hasta ahora nuestro país era reconocido de manera unánime por los artistas internacionales por su entusiasta público, también habrá que sumarle que es un ámbito propicio para la creatividad o, al menos eso pareciera desprenderse del paso por aquí del dúo proveniente de Los Ángeles That Kid Is You, que permaneció varias semanas en Buenos Aires para darle forma a un nuevo disco que se llamará "Argentina".

En ese proceso que tuvo como gran artífice al productor Nico Kalwill, el dúo compartió sesiones con Nico Sorín, Lula Bertoldi, Javier Zucker, Francisca y Los Exploradores, Indios, Cirilo Fernández y Vero Gerez, entre otros, y todo eso quedó reflejado en el disco que, desde junio y hasta agosto, es presentado en plataformas a razón de un corte por semana.

Así es como ya están disponibles algunos anticipos nacidos aquí como "Wacha que no ve", "When You're Around", "Sueño de tí", "Tonal Vision", "Fuck the Law" y "Fuck the Neighbors", que permiten un acercamiento cabal al personal estilo de That Kid Is You.

Aunque el rap y el hip-hop son los grandes vectores de definen musicalmente al grupo, es en realidad en su mixtura sin prejuicios con el pop, el funk y la electrónica, entre otras, en donde se constituye su identidad definitiva.

Y esto ocurre no tanto por la mezcla de géneros en sí, sino por ese espíritu libre que rige el andar de este dúo que asume la música como un juego y, desde ese lugar, no se ata a estructuras a la hora de componer y toda eventualidad sonora es susceptible de ser parte del entramado final del tema.

La musicalidad de algunos modismos porteños que incorporaron en esta estadía o la manera en que retoman el juego infantil de manos "Choco choco late", que le escucharon a la hija de un músico argentino, en una de sus composiciones, son apenas algunos ejemplos de ello.

Pero todo esto queda mucho más claro cuando se conoce a fondo la historia de That Kid Is You y la manera en que decidió venir a la Argentina para darle forma a un puñado de canciones que finalmente conforman su nueva placa.

El grupo está integrado por Paul Brisske, un baterista nacido en Chicago; y Juan Carlos Aviles, conocido como JC, rapero oriundo de Panamá, que desde muy joven se mudó a Los Ángeles. Fue en esa ciudad donde ambos artistas compartieron vivienda durante muchos años, mientras trabajaban juntos como productores de YouTube para diversos canales. En medio de su labor como editores y directores de videos, Paul y JC dieron vida a That Kid Is You, un espacio en donde volcar toda la diversión que encontraban jugando con sonidos.

Desde entonces el dúo registró un primer disco homónimo en 2019 y una gran cantidad de singles que le permitieron meter un pie en la escena musical de Los Ángeles, hasta que una serie de acontecimientos los empujó hacia nuestro país.

"Cada viernes hacíamos jams con gente random, hasta que un día nos vio Carlos Verón, un fotógrafo argentino que hizo videos para Demi Lovato, Ariana Grande y Eminem, entre otros. Le gustó lo que hacíamos, quiso ayudarnos y nos puso en contacto con Nico Kalwill. Hablamos, nos pusimos de acuerdo, nos preguntó si queríamos que viajara a Los Ángeles y le dijimos que no, que mejor era que vengamos nosotros a Argentina", relató en las mesas de un bar de San Telmo a Télam el rapero JC, en una suerte de "spanglish".

A su lado, Paul acotó: "No sabíamos nada de música argentina. Sabíamos del fútbol, el mate, la Patagonia, la carne y el vino (risas), pero no sabíamos cómo sonaba específicamente la música argentina. Vinimos a una aventura. Nico nos propuso que le pasemos canciones para ir trabajando pero decidimos venir acá en blanco y ver qué surgía".

La mentada aventura no podría haber salido mejor para That Kid Is You, que encontró terreno fértil en la escena local para poder intercambiar con otros artistas, como gusta de hacerlo habitualmente; sumó una infinidad de ideas y nuevos sonidos, y dio forma a "Argentina", un nuevo disco que redefine su recorrido artístico.

"Fue muy fácil hacer las canciones porque tiene que ver con la atmósfera de aquí. Nosotros no escribimos nunca canciones; tocamos instrumentos, le agregamos palabras y así las vamos armando. Dejamos que las cosas sucedan, así que fue fácil porque nosotros jugamos con la música como chicos y Nico hizo que todo eso sonara bien", celebró Paul.

"Lo que hicimos aquí es lo que mejor suena de todo lo que hicimos hasta ahora porque Nico trajo a algunos músicos increíbles, como Cirilo Fernández, Nico Sorín, Francisca y Los Exploradores, y todos eran mejores que nosotros. Eran tan buenos que nos inspiraron, además de divertirnos mucho. La música es más divertida abordada así, no cuando se hace de manera seria", apuntó JC.

En este punto, el dúo destacó la camaradería de los músicos locales y se asombró por la "ausencia de egos" entre ellos, una diferencia sustancial a lo que viven día a día en Los Ángeles, según indicaron.

"Allí no hay una comunidad musical o una escena, son varias escenas. La otra noche, aquí estaban todos los mejores músicos y se conocían todos. No había una cosa entre ellos de `este es mi proyecto y no te lo comparto´", dijo JC.

"No hay egos acá. En Los Ángeles hay muy buenos músicos pero acá, además, todos comparten. Así, sonar bien es fácil porque nunca hay malas ideas. Se trata de eso, de ser simples, aunque algunos la quieran complicar", añadió Paul.

Obviamente, la estadía de Paul y JC en nuestro país también fue una especie de lección en tiempo récord de música argentina, y aunque mencionaron a Charly García y a todos los músicos que estuvieron trabajando con ellos, hicieron hincapié en el nivel que tiene el indie rock y la música pop.

"Todos son increíbles raperos también. Son muy buenos improvisando", marcó JC; a lo que Paul, coherente con su instrumento, resaltó "el sonido de la batería" como uno de los aspectos que lo marcaron en su experiencia argentina.

"Nosotros hicimos música por muchos años pero nunca nos sentimos tan cómodos como acá. Siento que éramos bebés y ahora empezamos a caminar", sintetizó Paul. (Télam)