La conductora Teté Coustarot celebró que junto a Boy Olmi llevan más de 300 emisiones al frente de La hora exacta en El Nueve y, más allá de su alegría por este logro, reflexionó sobre la programación actual en épocas en las que en la televisión abundan producciones que, al no cumplir con las expectativas de los canales, son levantadas del aire en pocas semanas.

"Es muy importante que la programación sea nacional, porque hay mucha gente que no tiene espacio", señaló la también periodista y modelo en diálogo con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia, a la vez que destacó a su ciclo: "Estamos muy contentos con el programa.

La Hora Exacta es un formato argentino, inventado acá y le está yendo tan bien que se está hablando que lo vana exportar a varios países".

Al tratarse de un programa en el que participa el público, el inicio no fue nada fácil, ya que, en pleno pico de la pandemia los protocolos eran muy estrictos.

"Estábamos limitados porque no podía venir gente", recordó Teté y aseguró que el programa cambia constantemente para abordar temas históricos y de actualidad con informes especiales e invitados.

"Es interesante brindar una propuesta diferente a la que se ve en televisión y que sea bien argentino", celebró, mientras que reveló que fue ella quien propuso a Olmi como compañero, ya que, anteriormente compartieron la conducción de una entrega de los premios Martín Fierro y la química entre ellos se hizo presente de inmediato.

"Con Boy hablamos de los temas, nos emocionamos, debatimos, es un compañero divino", destacó. Por otra parte, Coustarot señaló que tiene muchos ofrecimientos para volver a trabajar en canales de noticias pero que, por el momento, no lo haría.

"No hay un lugar en los medios que no pidan una bajada de línea", subrayó sobre los motivos que la alejan de estas propuestas, y continuó: "No hay que subestimar a la gente, la gente elige que consume". En relación con la actualidad del país, la conductora señaló que la Argentina se encuentra "en una etapa de transición".

"Creo que hay cambios en la forma de trabajar, en tantas cosas

Y espero que salgamos de la inflación en algún momento, que no sea una compañera constante de nuestra vida. Que tengamos un país con previsión de futuro", concluyó. MBC/KDV NA