(Por Sergio Arboleya).- Figura prominente de la música argentina, la compositora y cantante correntina Teresa Parodi acaba de estrenar el luminoso álbum “Después de todo” que concibió íntegramente en pandemia, un período artísticamente fecundo “que, aunque suene contradictorio, viví con mucha alegría”.

“En pandemia la música fue un refugio y en ese momento de asombro que produjo el aislamiento sentí que la música me rescataba de esta ciudad gris y de edificios, era el sol de mi tierra, el brillo verde de las aguas, los sonidos del monte y de la selva y entonces empecé a sentir la necesidad de escribir mi propia música”, revela Parodi durante una entrevista con Télam.

En busca de imágenes que sostengan sus dichos, la artista de 73 años, cuenta que “la primera canción que apareció fue ‘Distinto’ que es una canción que está como girando, una sensación que me hizo acordar cuando siendo niña me enseñaron a nadar en el río y el profesor nos explicaba que cuando hay un remolino en el agua hay que dejarse llevar por el remolino que te lleva al fondo pero luego te hace salir”.

“Hacer ese tema –se explaya Teresa- me llevó al fondo de mi propio paisaje con imágenes muy claras, con recuerdos muy nítidos”.

Entonces y por si no bastara el peso de su trayectoria en los caminos de la cultura popular, la autora, guitarrista y vocalista halló nuevas motivaciones para lanzarse a crear el repertorio inédito plasmado en “Después de todo”,

El álbum publicado el viernes último contó con la producción de los jóvenes Manu Sija y Matías Cella y su cancionero integra, además del citado “Distinto” (que se publicó como single en junio pasado), a “Pinandi (Pies Descalzos)”, “Milonguita compañera”, “Musicagua”, “La Palmira va”, “Coplas de Don Aledo”, “Oración de lluvia”, “Canoíta pescadora”, “Botella en el mar” y “El amor volverá”.

Para poner a sonar esos temas, el tucumano Sija, además, participó de varios arreglos y ejecutó laúd árabe, violín, viola, mandolina, ukelele, bandoneón, guitarra eléctrica, contrabajo, armónica, coros y programación de loops, mientras que otro de los arregladores fue Juan Manuel Colombo, además responsable de guitarras, guitarrón y cuatro.

El elenco estable incluyó el impactante set de batería, cajón peruano, bombo legüero y percusiones varias en manos de Facundo Guevara y el bajo ejecutado por Camilo Parodi.

Entre los aportes se contaron las voces de Cecilia Todd y Matías Cella en “El amor volverá” y de Emilia y Ezequiel Parodi (nietos de Teresa) en “Botella en el mar”, mientras que el dúo CheChelos (Ramiro Zárate Gigli y Mauro Sarachian) arregló y tocó “Canoíta pescadora”.

Télam: La situación pandémica no impidió que tuvieras un gran elenco acompañando estas nuevas canciones…

Teresa Parodi: La pandemia condicionó un poco el disco porque la idea era juntarme con más gente joven pero no se pudo, yo quería sumar sumar más invitados. Hubiera podido invitar a otros artistas jóvenes con los que me hubiera gustado compartir.

T: Tus grabaciones y conciertos son siempre un espacio de encuentro y cobijo para artistas, ¿te pesa ese rol de referente?

TP: No. Esos son lugares que naturalmente uno va caminando junto a la canción y construyendo con colegas de mi generación y, luego, compartiendo con otras y otros.

T: Contabas que al inicio de la pandemia uno de las actividades que te impulsaron a hacer este disco fue escuchar música mientras caminabas por tu departamento ¿Qué escuchabas en esas caminatas?

TP: Escuchaba la música que me gusta, que es toda. Armé una lista hermosa que duraba lo que duraba cada caminata de una hora. Allí estaban Loli Molina, Natalia Lafourcade, además de Víctor Heredia, Liliana Herrero y León Gieco. Escuchaba todo aquello que me provoca a mí misma la necesidad de ir a la música y también aparecían Luciana Jury, Juan Quintero, Cosecha de Agosto, la guitarra profunda de Juan Falú y también mi propia música. Me sentí acompañada de esa manera.

T: ¿Y cuál fue la principal motivación para construir “Después de todo”?

TP: Tratar de dejar un mensaje para ver si salimos del naufragio generado por la pandemia y recoger también la energía de esa memoria. Me aferré a eso y ese era el sol que me sostenía entre las cuatro paredes de mi casa.

T: En noviembre pasado hiciste tu primer streaming ¿Cómo fue esa experiencia y cómo pensás presentar las nuevas canciones?

TP: Varias de estas canciones estuvieron en ese streaming, lo cual me generó mucha emoción, pero para el disco tuvieron otro vuelo. Y por otro lado lo hicimos y salió lindo pero extrañé demasiado al público, así que espero poder presentar “Después de todo” con la gente, quizás en algún lugar al aire libre en cuanto el clima lo permita.

T: Hace un tiempo se te escucha cantar distinto, con mayores matices ¿a qué lo atribuís?

TP: A que a lo mejor quiero disfrutarme a mí en ese plan y gozar de la música. También a que es un momento muy reflexivo quizás porque la pandemia nos ha colocado ante una situación extraordinaria y no salimos de ese asombro que continúa y porque, en definitiva, es el modo en el que uno habla de la vida a través de los lenguajes que utiliza. (Télam)