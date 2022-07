El reconocido jazzista estadounidense Terence Blanchard se presentará el próximo 5 de diciembre en el Teatro Coliseo, donde repasará "Absence", su último disco en colaboración con su antigua banda E-Collective y el Turtle Island Quartet.

Uno de los trompetistas de jazz más destacados a nivel mundial, Blanchard es autor y arreglista de bandas sonoras de películas, nominado dos veces al Oscar, también se destacó como compositor de ópera en dos ocasiones.

Su "Fire Shut Up in My Bones" abrió la temporada 2021-2022 de la Ópera Metropolitana de Nueva York, convirtiéndose en el primer negro en tener una ópera en el Met.

Además, Blanchard enseña en la Cátedra Kenny Burrell de Estudios de Jazz en la Escuela de Música Herb Alpert de la Universidad de California en Los Angeles.

El seis veces ganador del premio Grammy presenta "Absence", en colaboración con E-Collective y el Turtle Island Quartet, dirigido por el violinista David Balakirshnan y con Gabe Terracciano en violín, Benjamin von Gutzeit en viola y Malcom Parson en violonchelo.

Grabado en febrero de 2020, "Absence" comenzó como un proyecto para mostrar gratitud al jazzista Wayne Shorter. (Télam)