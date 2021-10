Autoridades y trabajadores de la Televisión Pública mantuvieron un encuentro hoy para festejar el 70° aniversario del canal público y el Día de la Televisión Argentina.

La presidenta de Radio y Televisión S.E., Rosario Lufrano, junto a diversos funcionarios de la señal de aire oficial, recibió "a sus trabajadores para celebrar un inolvidable momento y compartir anécdotas que dejaron y marcarán un camino a seguir en la creación y producción televisiva argentina", consignó un comunicado de prensa.

En su encuentro con los trabajadores de Televisión Pública, Lufrano estuvo acompañada por el director ejecutivo de ese canal, Claudio Martínez; el director de RTA, Osvaldo Santoro; el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica; y el coordinador del Archivo Histórico de RTA, Julio Fernández Baraibar.

La funcionaria sostuvo que el canal, "en sus setenta años, atravesó todos los momentos históricos, sociales, políticos, vaivenes, luces y sombras, claridad y oscuridad". Y recordó que durante el tramo más complejo de la pandemia, "pusimos en 48 horas en el aire, el programa Seguimos educando, con siete horas diarias de televisión y la televisión se volvió el aula".

En relación a la cobertura de Televisión Pública, Lufrano entendió que "estamos donde no hay nadie, donde el mercado no va, estamos donde no hay ninguna señal". "Nosotros -agregó la presidenta de RTA- somos casi los responsables de que nuestra historia, nuestra memoria, nuestra verdad y nuestra justicia sigan vivas, por eso brindo, por mucha más televisión pública".

Por su parte, Martínez sostuvo: "La voluntad de esta gestión es recuperar lo que se desinvirtió en muchos años. Es necesario recuperar la mística, que todos los que alguna vez pasamos por este canal en distintos roles, sabemos que existió. La Televisión Pública fue y es un laboratorio de innovación, que es ese encuentro de todos y todas en un lugar de cómo nos vamos a parar instrumentalmente para pensar el futuro".

En tanto, Santoro, expresó su punto de vista sobre el medio: "Es tan importante copiar como crear, yo he copiado la idea que tuvo la Radio y Televisión Española de crear un laboratorio de innovación cultural y audiovisual, para que cada uno de los componentes de este enorme edificio que es el canal público pueda colaborar con su pensamiento, creatividad y conocimiento para capacitar a otros a una especie de revolución y tratar de ser diferentes, ese es el objetivo fundamental".

Baraibar, a su turno, comentó el relanzamiento del Archivo Histórico de RTA, creado en 2015 y desmantelado durante la anterior gestión.

"A partir de la labor registrada durante varios años por los trabajadores del área de noticias y de programación -reflexionó Baraibar-, se trató de establecer un sistema archivístico y técnico de reordenamiento de todo el material que conforma un acervo cultural de la memoria de los argentinos. El nuevo Archivo Prisma es en ese sentido la puesta en las redes a disposición del público de la democratización de los contenidos audiovisuales de la República Argentina". (Télam)