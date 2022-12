La cantante de pop estadounidense Taylor Swift realizará su debut como directora de cine a partir de un guion original escrito por ella que será producido por Searchlight Pictures.

La estrella ya había presentado en septiembre pasado en el Festival de Cine de Toronto un corto de 14 minutos filmado en 35 milímetros, titulado "All Too Well".

"Es una alegría genuina y un privilegio poder colaborar con Taylor y embarcarnos con ella en este nuevo y emocionante viaje creativo", dijeron los presidentes de Searchlight David Greenbaum y Matthew Greenfield en un comunicado anunciando la novedad.

Los detalles del argumento de la próxima película aún no se difundieron.

Swift había mencionado en el Festival de Toronto que las cineastas que la habían inspirado a lanzarse hacia el séptimo arte son Nora Ephron, Chloe Zhao y Greta Gerwig.

Anteriormente, la cantante también dirigió videoclips de sus temas "The Man", "Cardigan" y "Willow". (Télam)