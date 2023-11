El camino trajo “sorpresas” para Tatool que, además de darse el gusto de grabar a leyendas del hip-hop como Cypress Hill en el remix de “Fuck el Police” de Trueno, detectó justo a tiempo a una de las revelaciones más explosivas del último tiempo de la escena local como Milo J, al que reclutó como invitado para "Alma", el último disco de Nicki Nicole.

Santiago Ruiz compartió su experiencia al lado de “una joyita” como el artista nacido en Morón en “Dispara”, la alianza con la rosarina que le valió su tercera nominación a los Grammy Latinos, o colaborar con una de las agrupaciones que sacó el rap de Estados Unidos para diseminarlo por América Latina.

“Lo de Cypress Hill fue una sorpresa; de repente un día aparecieron los pibes diciendo que querían hacer algo con nosotros. Sentíamos que esa canción representaba muy bien esa alianza, así que se la propusimos y se re coparon. Para mí fue como un ‘tick’ en el currículum que no me esperaba. Yo los escuché mucho, entonces esto es como un mimo a la carrera”, señaló.

“Conocerlos fue una enseñanza porque pude ver cómo trabajaban. Al final, cada vez que trabajás con un ídolo es ‘che, somos todos iguales’. Cada uno con lo suyo, sin ningún truquito mágico, más que simplemente ser lo que sos”, apuntó.

“En el caso de Milo J, yo ya lo tenía fichado. Yo sabía que era y es muy groso, incluso lo supe desde mucho antes quizás que el conocimiento popular. Tenía amigos que trabajaban con él, como uno de los chicos que trabaja en el equipo técnico de Trueno y que lo estuvo grabando a Milo ahí en Morón. Un día me dice ‘che, estoy grabando a este pibe’. Me mostró unas maquetas y dije ‘este pibe es una joya, no sé quién es pero es una locura’, Desde mi lado trato de aportar lo que pueda y lo que sé a una joyita como él que es el primer artista que creció viéndonos y escuchándonos a nosotros. Es por eso que absorbe lo mejor. Si agarrás una licuadora y los metés a todos, sale Milo J”, contó. (Télam)