A punto de iniciar con su grupo Malón una gira nacional que desembocará en octubre en el porteño estadio Obras con el espectáculo “La H no murió”, en donde repasa el repertorio de la fundamental banda Hermética, el guitarrista Antonio “Tano” Romano aclaró que “todos tienen derecho” a interpretar esas canciones por tratarse de clásicos del heavy metal local.

De esta manera, el músico minimizó el hecho de dejar de lado el material propio de Malón para afrontar esta suerte de tributo, al tiempo que echó por la borda una eventual polémica con Ricardo Iorio, autor de muchas de esas canciones, con quien compartió su paso por Hermética.

“La gente sabe muy cuáles son los límites de Malón y los de Hermética. Sabe que nosotros hacemos esto porque queremos y nos gusta, y sabe diferenciar muy bien los shows dedicados a las canciones de Hermética y los shows con canciones de Malón. Y también sabe que en los shows de Malón metemos temas de Hermética porque es común que quieran escuchar eso. A mí también me pasa que si viene Ozzy Osbourne, estoy esperando que meta algún tema de Black Sabbath, por ejemplo”, dijo Romano a Télam.

Y amplió: “Este homenaje lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer Ricardo o cualquiera que quiera tocar esos temas. No necesitamos el visto bueno de Ricardo. ¿Cuántas bandas tributos hacen shows así? Vos hacés una canción y después la puede tocar cualquiera. Luego se encargará Sadaic de hacer la liquidación y pagarle lo que corresponda al autor”.

MIRÁ TAMBIÉN La tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie llegará a Netflix el próximo 28 de octubre

Cabe recordar que Hermética alineaba a Romano, Iorio, el cantante Claudio O`Connor y el baterista Pato Strunz, y que tras su ruptura, el bajista y compositor decidió conformar Almafuerte mientras que el resto fundó Malón, para lo cual sumaron al bajista Karlos Cuadrado.

Mientras prepara material nuevo que sería lanzado el año próximo y como manera de calmar la ansiedad de 20 meses “sin subir a un escenario”, tal como lo destacó el guitarrista, Malón retomará su espectáculo de 2019 “La H no murió”, en una gira que arrancará este sábado 4 de septiembre en la disco GAP de Mar del Plata, llegará a la cordobesa Villa María el 24 de este mes en el Teatro Verdi y al día siguiente hará una parada en Quality Espacio de la capital provincial.

El plato fuerte será el 23 de octubre, en el porteño Obras, en donde Malón ya mostró este show en 2019, y el tour prevé llegar el 19 de noviembre al anfiteatro Juan de Garay, de la ciudad de Santa Fe.

“Extrañamos mucho estar sobre un escenario porque esta pandemia te hace revalorar todo eso que uno estaba acostumbrado a hacer. Ahora que se abrió un poco todo, nos encontró con cambios en la banda y la preparación de temas nuevos, entonces decidimos salir con este homenaje”, explicó Romano.

MIRÁ TAMBIÉN Tras 19 años al aire, Ellen DeGeneres se despide de su programa de entrevistas

Y añadió: “Encima se da de volver al templo del rock, como es Obras. Tengo muchos recuerdos de ir ahí a ver a Riff y soñar con estar arriba de ese escenario como Pappo. Nosotros tuvimos la suerte que se nos dio”.

Precisamente, Malón sufrió en los últimos meses la partida del baterista Pato Strunz, quien fue reemplazado por Javier Rubio, un viejo colaborador del grupo, que se sumó de esa manera a Romano, O`Connor y Cuadrado.

En este contexto, y mientras prepara además presentaciones con su proyecto personal, el Tano Romano conversó con esta agencia sobre el legado de Hermética y dejó atrás viejas polémicas que afectaron al género.

Télam: ¿Hubo algún tipo de replanteo interno por el hecho de que este regreso sea con un homenaje a Hermética y no con temas específicos de Malón?

Tano Romano: Estamos preparando temas nuevos y tuvimos cambio de baterista, pero teníamos tantas ganas de salir a tocar que nos pareció una buena manera de volver a los escenarios. Estas canciones de Hermética son parte de la historia del heavy metal argentino y también es parte de nuestra historia. Disfrutamos mucho tocando estas canciones y vemos que la gente también lo disfruta. Vemos que se acercan padres con sus hijos, del mismo modo que algunos de nuestros hijos hoy son parte del staff de Malón.

T: Siempre se habló del espacio vacío que había dejado Hermética. ¿Por qué sigue sin cubrirse?

TR: Creo que la separación de Hermética trajo un montón de divisiones y la gente se tiró para un lado o para el otro. Parecía que si alguien iba a ver a Ricardo era una traición que fuera también a ver a Malón, y viceversa. Eso no le sirvió a nadie, pero la gente sigue estando. De alguna manera, con esto de “La H no murió”, hubo gente que encontró la excusa para ver a las dos bandas que se formaron luego de la separación sin sentir que traicionaba a la otra.

T: Muchas letras de Hermética reflejaron en su momento la dura realidad social que vivían los jóvenes que se sentían excluidos por las políticas neoliberales. ¿Cómo se resignifican hoy esas letras?

TR: Lamentablemente muchas cosas que pasaban hace 30 años atrás siguen pasando, entonces la gente se sigue sintiendo identificada. Nosotros elegimos tocarlas porque son parte de nuestra historia, pero tal vez algunas quedaron en el pasado, como una que hablaba de un colimba. Y hay otras con las que no nos sentimos tan identificados porque son letras muy personales de Ricardo. Yo siempre fui el encargado de la parte musical y me acuerdo que aprendí escuchando a Black Sabbath, Iron Maiden o Judas Priest, sin entender lo que decían las letras. Ahí la voz se transformaba en un instrumento más. Entonces, a lo mejor, con algunas canciones que hacemos hoy no estamos tan de acuerdo con la letra, pero musicalmente están buenas y no me parecía justo perdernos la oportunidad de disfrutar de ellas

T: ¿Cuánto afecta a la popularidad del heavy metal que hoy los chicos más jóvenes encuentren en los ritmos urbanos su canal favorito de expresión?

TR: El heavy metal sigue existiendo. Lo que pasa es que siempre estuvo ahí atrás escondido y no se le dio mucha cabida a las nuevas bandas para que puedan surgir. Los otros géneros tienen más publicidad porque los medios importantes le dan más manija y entonces llegan a más gente; pero las bandas de heavy metal siguen expresando las injusticias que pasan. El heavy metal sigue ahí y quienes escuchamos esta música sabemos que hay muchas bandas muy buenas, que hablan de lo que está pasando. (Télam)