El músico Adrián Placenti plasma en su reciente cuarto álbum solista "Minimal Piano Tango" no solamente un cruce posible entre ambas sonoridades a través de su instrumento sino "un reflejo de la gran interpelación que la pandemia nos ha impuesto a nuestro modo de vida".

Durante una entrevista con Télam, el pianista y compositor que compuso "Equilibrium" y "Desequilibrium" (las dos grandes columnas que sostienen al disco) entre septiembre y octubre de 2020, asegura: "Siento que hice una obra que transparenta una hondura, un diálogo directo con nuestros pensamientos y sentimientos y por ello contiene replanteos profundos, existencialistas".

Placenti compone y ejecuta música de cámara, orquestal y publicitaria, es licenciado en Composición y profesor nacional de Piano, compuso premiadas obras como el sexteto "La Venice de L'Ouest" que se estrenó bajo la dirección del maestro Gerardo Gandini y la composición instrumental tanguera por "Ayer y hoy" (que además dio título a su primer disco en 2012).

Sus otras dos anteriores placas fueron "Tangos en los EE.UU", en 2014 en dúo con la violinista Mariana Cañardo y "Tango Suite Puertas Abiertas" con el sexteto que dirige, de 2016; además acompañó por más de una década a Horacio Ferrer en el bar notable La Poesía y se presentó en escenarios de Estados Unidos y Europa en el marco de festivales o giras como solista.

Télam: ¿Cómo surge la decisión de vincular lo minimalista y lo tanguero?

Adrián Placenti: No fue una decisión, algo que pensé o me propuse a priori. Fue algo que surgió espontáneamente. Sí estuve los meses anteriores a la composición de la obra en contacto con arte fotográfico minimalista, tal vez esto me dio un marco. Al comenzar a componer la obra, el lenguaje musical se consolidó rápidamente en mí, sintetizándolo muy espontáneamente.

T: Tenés un largo camino en el tango ¿Cuál es tu relación con el minimalismo musical y su carácter académico?

AP: Al minimalismo y sus autores "clásicos", lo he estudiado hace mucho tiempo y tal vez alguna obra que compuse hace tiempo ya, "La venise d´ouest", un sexteto que dirigió el Maestro Gerardo Gandini, en un lenguaje académico contemporáneo, tuvo un planteo minimalista. Más allá de eso, disfruto escuchar algunos autores como Phillip Glass, Steve Reich o quienes guardan algún tipo de conexión con el género como Erik Satie o en la actualidad Yann Tiersen, sin ser específicamente minimalistas.

T: ¿De qué manera definirías esas dos corrientes estético-musicales?

AP: El minimalismo tiene una premisa que es "cuanto menos, más". Es una corriente estética que propone el ahorro de recursos para poner énfasis en una idea. lo pequeño, lo sencillo. Por supuesto que tiene muchos autores distintos y en la música las leves transformaciones son una característica frecuente. El tango, es en un sentido una música de características opuestas: es un lenguaje romántico, con los sentimientos a flor de piel, con exabruptos y una carga emocional muy expuesta.

T: ¿La idea y motivación del material siempre tuvo un carácter conceptual? ¿Por qué?

AP: Suelo componer con imágenes o motivaciones extra musicales. He estudiado ciertos autores programáticos como Berlioz, Mussorgsky, etc. Este impulso extra musical se deja apreciar en el carácter descriptivo o evocativo de mucha de la música que escribo. En "Minimal Piano Tango" la idea del "claroscuro" que plantean "Equilibrium" y "Desequilibrim", las dos obras que lo componen expresan, en mi modo de sentir e intentar ponerlo en música, precisamente este replanteo existencial, este abismo ante el cual nos encontramos, que no es ni más ni menos que la vida misma y ese deseo y anhelo de paz y serenidad que buscamos incansablemente, y al que solo alcanzamos a tocar por ínfimos instantes.

T: ¿Con qué parte de tu tránsito por el tango es que sentís que dialoga este disco?

AP: Tomo elementos técnicos del tango, como cierta rítmica, cierta característica melódica, cierto manejo de la mano izquierda del piano, y esa subjetividad manifiesta de las emociones, como un inespecífico pero presente "color a Buenos Aires".

T: ¿Qué creés que puede aportar este repertorio a la actual escena del tango de la que sos parte?

AP: Rescato como valor principalmente la honestidad y franqueza artística de mi propuesta. Creo en mi música porque no es ni más ni menos que sentir expresado a través de ella y lo digo de la manera en que lo siento, sin plantearme otras cuestiones.

T: ¿Cómo vislumbrás en este contexto de incertidumbre el futuro de los festivales culturales en la Academia Porteña del Lunfardo y del Festival de Tango de Boedo?

AP: Es muy difícil en este contexto planificar actividades presenciales. La opción "streaming" para los espectáculos, no creo que satisfaga la necesidad que tenemos de disfrutar música o teatro, por ejemplo. Tanto en la Academia como en el Festival de Tango estamos con nuestras actividades y reuniones, y hemos realizado algunas de ellas en las redes y algunas más tenemos proyectadas. Habrá que esperar un poco e ir viendo cómo va evolucionando todo esto.

T: ¿Qué otros proyectos tenés en agenda?

AP: Tengo en carpeta ya casi listo un set de canciones infantiles con letras de autores y autoras hispanoamericanas que espero poder publicar este año, y empecé ya a trabajar en una evolución de "Minimal Piano Tango". Me quedó mucho material que no fue incluido en este trabajo. (Télam)