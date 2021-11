La tira de producción local "El primero de nosotros", el desembarco en Argentina del exitoso programa de concursos de canto "The Masked Singer", conducido por Natalia Oreiro; y el regreso a la pantalla chica de Susana Giménez son algunos de los adelantos que el conglomerado ViacomCBS anunció hoy sobre lo que podrá verse durante el 2022 en Telefe y las plataformas Paramount+ y Pluto TV.

En una conferencia realizada de manera presencial y conducida por Santiago del Moro, la compañía repasó los planes que tiene para el año próximo y con los que buscarán robustecer su oferta, especialmente en el terreno del streaming, donde aún busca posicionarse y competir con otros servicios más instalados en la región como Netflix y HBO Max.

Entre las novedades que tendrá la señal Telefe se encuentran el regreso de la "diva de los teléfonos" a su tradicional ciclo de entretenimiento luego de dos años de ausencia debido a las restricciones impuestas a raíz de la pandemia de coronavirus, y el estreno de la tira "El primero de nosotros", con Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes en el elenco.

Además, destaca el desembarco en Argentina del exitosísimo formato de concursos "The Masked Singer", en el que distintas celebridades cantan disfrazadas con elaborados trajes y sólo develan su identidad cuando pierden o reciben la menor cantidad de votos del público, y que tras lograr ser emitida con versiones propias en más de 40 países alrededor del mundo, tendrá en su versión local la conducción de Natalia Oreiro.

En tanto, Telefe contará en su grilla con nuevas temporadas de los populares programas "La Voz Argentina", "MasterChef Celebrity" y "Por el mundo: Mundial".

Por otra parte, en Paramount+ estrenará la esperada serie de ciencia ficción militar "Halo", basada en la reconocida franquicia de videojuegos del mismo nombre, que se centrará en una guerra entre la humanidad y distintas razas alienígenas en el futuro siglo XXVI y tendrá entre sus intérpretes a Pablo Schreiber ("Orange is the New Black"), Natascha McElhone ("Californication"), Charlie Murphy ("Happy Valley") y Bokeem Woodbine ("Fargo").

También podrán verse "Susana, invitada de honor", programa en el que la animadora y actriz visitará a distintas amistades y personalidades del ámbito internacional para entrevistarlos en sus propias casas, y "Marley & Mirko", que seguirá el día a día de Alejandro Wiebe junto a su pequeño hijo, mientras el conductor reflexiona sobre su experiencia como padre soltero.

Desde el lado internacional, la plataforma albergará nuevas temporadas de las celebradas "Killing Eve", protagonizada por Jodie Comer y Sandra Oh; la distópica "The Handmaid's Tale" y la quinta entrega de "Star Trek: Discovery", basada en el clásico de aventuras espaciales.

Los ejecutivos de ViacomCBS adelantaron por último que todos los contenidos de sus plataformas y canales estarán disponibles en el sitio interactivo Mi Telefe, donde también se podrán hallar materiales satélites de los programas y series, junto a otros relacionados al universo de los E-Sports y de índole comercial. (Télam)