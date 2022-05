Suede, una referencia ineludible del brit-pop de los años noventa, anunció la salida de un nuevo disco y estrenó, a modo de adelanto, el single "She Still Leads Me On".

"Autofiction", el noveno álbum de estudio en la historia de Suede, saldrá a la venta recién el 16 de septiembre a través de BMG.

Brett Anderson, Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes y Neil Codling se encerraron en un estudio de grabación en el desértico King Cross londniense para comenzar a pergeñar sus nuevas canciones y prepararse para volver a las presentaciones en vivo.

"Es nuestro disco punk. Sin silbidos ni campanas. Sólo nosotros cinco en una habitación con todos los fallos y macanas al descubierto; la propia banda expuesta en todo su desorden primario", sostuvo Anderson, el vocalista, autor del primer single dedicado a su difunta madre.

El álbum se grabó en vivo en los estudios Konk del norte de Londres con Ed Buller, un histórico colaborador del quinteto, que trabajó por primera vez con el grupo en la producción de su primer single "The Drowners" que este mes cumple treinta años.

"Autofiction tiene una frescura natural, es donde queremos estar", añadió Anderson, mientras que Osman comentó que sobre el proceso creativo para este nuevo lanzamiento: "Cuando ensayábamos y escribíamos este disco, era una sensación de adrenalina física. Esa cosa en la que te aferras a la vida". (Télam)