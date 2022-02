En una ceremonia cruzada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, "Succession", "Ted Lasso" y "El juego del Calamar" fueron los grandes ganadores de la 28ª entrega anual de los Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG, por sus siglas en inglés) que se realizó ayer en Los Ángeles casi enteramente de forma presencial.

"Succession", el drama de la plataforma HBO que cuenta la historia de un magnate de medios rapaz y sus hijos que pelean por heredar su poder, ganó el premio al mejor reparto de serie dramática, informó el sitio especializado Variety.

Cuando todo el elenco subió al escenario, Brian Cox quien personifica a Logan Roy dijo: "Una cosa sobre la que quisiera hablar, que pienso que es importante para mí y también espero que lo sea para ustedes como intérpretes, escritores y directores, es lo que está sucediendo en Ucrania".

Al respecto, agregó: "El presidente de Ucrania era comediante, un maravilloso intérprete y que haya llegado a la presidencia es algo maravilloso. Pero lo que realmente me angustia es lo que está sucediendo en Rusia, con mis compañeros actores, actrices, escritores y críticos a quienes se les dice, bajo amenaza de alta traición, que no pueden opinar sobre lo que sucede y eso es terrible. Pienso que debemos unirnos por ellos, por la gente en Rusia a la que no le gusta lo que está sucediendo, y particularmente por los artistas".

Otro de los grandes ganadores de la jornada fue "Ted Lasso", de Apple TV Plus, que ganó el premio al mejor reparto en una serie de comedia y al mejor actor en una serie de comedia para su estrella y co-creador, Jason Sudeikis.

Por su parte, los protagonistas de "El juego del calamar", Lee Jung-jae y Jung Ho-yeon, ganaron el premio a mejor actor y mejor actriz de serie dramática de televisión por sus papeles en el drama surcoreano de supervivencia que se convirtió en un fenómeno y se alzó con tres estatuillas, incluido un premio al mejor elenco de dobles.

Cox no fue el único que se hizo eco en su discurso sobre la situación en Ucrania. Michael Keaton, que se alzó con el premio al mejor actor para una serie para televisión por su trabajo en "Dopesick", un drama que aborda la crisis de los opiáceos, dedicó su estatua a su sobrino quien murió de una sobredosis accidental y envió un mensaje al presidente Zelenski: "Tenemos un compañero en él, que merece mucho crédito por dar pelea".

En el rubro Mejor actriz en una serie para televisión fue para Kate Winslet en "Mare of Easttown", quien no estuvo presente para recibir su premio.

Aquí la lista completa de ganadores de la noche:

Rubros en cine:

Mejor elenco: CODA.

Mejor actriz protagónica: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye).

Mejor actor protagónico: Will Smith (King Richard).

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose (West Side Story).

Mejor actor de reparto: Troy Kotsur (CODA).

Mejor elenco de dobles: Sin tiempo para morir.

Rubros en televisión:

Mejor elenco de drama: Succession.

Mejor actor en drama: Lee Jung-Jae (El juego del calamar).

Mejor actriz en drama: Jung Ho-Yeon (El juego del calamar).

Mejor elenco en comedia: Ted Lasso.

Mejor actriz en serie de comedia: Jean Smart (Hacks).

Mejor actor en serie de comedia: Jason Sudeikis (Ted Lasso).

Mejor actor en serie limitada o película para TV: Michael Keaton (Dopesick).

Mejor actriz en serie limitada o película para TV: Kate Winslet (Mare of Easttown).

Mejor elenco de dobles: El juego del calamar. (Télam)