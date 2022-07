Las consagrada serie "Succession", la comedia "Ted Lasso" y la miniserie "The White Lotus" lideran las nominaciones para los próximos premios Emmy, que reconocen a lo mejor de la televisión estadounidense, en los que las menciones para las producciones originales de las plataformas de streaming continuaron su ascenso.

Las nominaciones para los Primetime Emmy Awards que entrega la Academia de Televisión de Estados Unidos fueron lideradas por HBO, seguido por Hulu y Netflix, con el exitoso drama sobre el negocio mediático "Succession", que se puso a la cabeza de la categoría con nada menos que 25 candidaturas.

Siguieron en las preferencias la comedia "Ted Lasso", de Apple TV+ (20 nominaciones), y la hilarante miniserie de HBO "The White Lotus", que llegó a la misma marca, con su cómica trama llena de pintorescos personajes reunidos en un lujoso resort en Hawaii.

Además, la muy vista serie surcoreana "El juego del calamar" (Netflix) se convirtió en la primer serie no hablada en inglés en entrar en la competencia en la categoría de mejor drama.

Aclamada, entre otras cosas, por su elenco, los actores de "Succession" estarán presentes con dos menciones en el rubro de actor principal (Brian Cox y Jeremy Strong), seis en las ternas de los y las intérpretes de reparto (Nicholas Braun, Kieran Culkin, Matthew Macfayden, J. Smith-Cameron y Sarah Snook) y siete en la de invitados (Adrien Brody, James Cromwell, Hope Davis, Sanaa Lathan y Harriet Walter).

La ceremonia será transmitida en Argentina por TNT a las 21 el próximo 12 de septiembre.

Los premios principales serán disputados por "Better Call Saul", "Euphoria", "Succession", "Ozark", "Severance", "El juego del calamar", "Stranger Things" y "Yellowjackets" en el rubro dramático y "Abbott Elementary", "Barry", "Curb Your Enthusiasm", "Hacks", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Only Murders in the Building", "Ted Lasso" y "What We Do in the Shadows" en la categoría de comedia. (Télam)