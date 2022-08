A caballo del éxito mundial del filme "Elvis", que está provocando una revalorización de la imagen de Elvis Presley, su exesposa Priscilla anunció que el 27 de agosto saldrá a subasta una colección de joyas del "Rey del Rock".

Se trata de una colección de joyas que Elvis Presley regaló a su manager, el coronel Tom Parker, interpretado en el filme por Tom Hanks.

Priscilla Presley, de 77 años, aseguró que decidió apoyar la subasta en parte porque estaba cansada de ver tantos artefactos falsos de Elvis a la venta.

La colección está compuesta por 200 artículos, incluidos anillos de oro incrustados con joyas, gemelos, relojes y cadenas, que fueron sido reunidos por GWS Auctions.

También incluye la guitarra tocada por Elvis durante su famoso especial de televisión de regreso ('68 Comeback Special), emitido por la NBC el 3 de diciembre de 1968 y que marcó el regreso de las actuaciones en vivo de Presley, quien había abandonado las giras siete años atrás, cuando se dedicó tiempo completo a su carrera en el cine.

"Hay tanto producto por ahí que no es auténtico en absoluto y eso me preocupa. Quiero saber con seguridad que eso va a ir a alguien que se va a cuidar de ello, me encanta", resaltó la actriz y empresaria citada por la agencia ANSA.

Priscilla se casó con Elvis en 1967, con quien tuvo una única hija, Lisa Marie Presley. La pareja se separó en 1972 y se divorció en 1973.

(Télam)