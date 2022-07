Luego de que Mirtha Legrand asegurara que Adrián Suar la había defraudado al no llegar a un acuerdo con su nieto, Nacho Viale, para que volviera a conducir en la pantalla de eltrece, el gerente de programación hizo explosivas declaraciones

"En lo personal, no quiero otra cosa más que Mirtha esté con nosotros", manifestó en diálogo con Socios el espectáculo y aseguró que el productor pidió un 200% de aumento en referencia al año pasado. "El canal la quiere tener y ella dijo que quiere estar en eltrece. Estoy haciendo el mayor esfuerzo y lo hablé con Nacho para acordar otro dinero pero dice que los costos no le dan. Los números son los números y ese es el problema que debe tener la productora pero no entiendo este pedido", sumó

Y reforzó: "Repito, también soy productor y no entiendo los números pero sí hay que atender que Mirtha quiere estar en eltrece, pero por ahora está difícil". Por último, se refirió a la posibilidad de que la diva pase a otro canal

"Le dije que si tiene una oferta mejor y superadora, no pondré trabas. Ella es una persona grande que merece respeto y donde quiera estar, estará. Se lo dije a ella y lo repito: Mirtha es de la televisión", concluyó

Por lo pronto, Nacho continúa de vacaciones en Europa y habrá que ver si a su regreso está dispuesto a retomar las conversaciones. Sobre todo porque fue él quien confirmó que su abuela no volvería a la señal de Constitución

"Les informamos que luego de haber entregado la última propuesta el día 9 de junio de 2022, el pasado viernes operó el vencimiento del llamado derecho de preferencia o primera opción en beneficio del canal, no habiendo podido llegar a un acuerdo luego de muchos meses de arduas negociaciones", fue el mensaje que difundió. Y mientras muchos señalan a Nacho como el principal inconveniente a la hora de llegar a un acuerdo, "Chiquita" fue contundente

"No voy a romper mi relación con mis nietos por esto. Mi familia es lo mejor", le dijo a Beto Casella, quien la llamó en vivo mientras estaba al frente de Bendita. MBC/SPC NA