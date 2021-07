Steve Martin, Selena Gómez, Martin Short, Sebastian Stan y Lily James son algunas de las reconocidas figuras que protagonizarán las diferentes series de producción internacional de Star+, la plataforma de Disney que desembarcará en Latinoamérica el próximo 31 de agosto, donde también podrá verse a una amplia oferta deportiva en vivo de la marca ESPN.

El anuncio de la compañía, que llegará a la Argentina y la región para complementar el catálogo "para toda la familia" que ya presenta Disney+ a través de contenidos con una orientación hacia un público más adulto, llega semanas después de que confirmara que contará con 66 producciones originales latinoamericanas, entre ellas las nacionales "Santa Evita" y "Diciembre 2001".

Una de las series que dirá presente el mismo día del lanzamiento es "Only Murders in the Building", comedia creada por John Hoffman ("Grace and Frankie") y el legendario comediante Steve Martin, quien junto a su colega Martin Short ("Three Amigos!") y la cantante y actriz Selena Gómez integrará en la pantalla un grupo de tres desconocidos que comparten una obsesión por las historias de crímenes y se ven envueltos en un caso real.

Otros de los títulos esperados es "Pam & Tommy", miniserie biográfica dirigida por el cineasta Craig Gillespie sobre el mediático y agitado matrimonio del baterista de Motley Crue, Tommy Lee, y la modelo Pamela Anderson, interpretados por Sebastian Stan (saga cinematográfica de Marvel) y Lily James ("Baby: El aprendiz del crimen").

Por otra parte, se destacan "Y: The Last Man", serie dramática basada en la novela gráfica de Brian K. Vaughan y Pia Guerra; las miniseries "Dopesick" e "Immigrant", protagonizadas respectivamente por los actores Michael Keaton y Kumail Nanjiani; y las tiras "American Horror Stories" y "Reservation Dogs", del director Taika Waititi.

La serie documental "Welcome to Wrexham", con Ryan Reynolds y Rob McElhenney; las biopics "Dear Mama", sobre el ícono del hip hop estadounidense Tupac Shakur, y "Pistol", sobre Steve Jones, el guitarrista de la banda Sex Pistols; y las series "The Big Leap", "Maggie", "Queens", "Our Kind of People" y "The Wonder Years" se suman también al catálogo internacional al que apuesta la plataforma.

En el terreno de la animación, el mismo 31 de agosto estrenará la temporada número 32 de la clásica "Los Simpson", que podrá verse completa en la plataforma; y algunas semanas más tarde llegarán "Solar Opposites", "Bob's Burgers", "Duncanville", "Futurama" y las tres series para adultos creadas por Seth MacFarlane, "Padre de familia", "American Dad!" y "The Cleveland Show".

Luego, en octubre y noviembre, se lanzarán "Crossing Swords", "The Great North", sobre una particular familia de un pueblito imaginario de Alaska, y "Marvel's M.O.D.O.K.", serie realizada con técnica de stop motion centrada en el supervillano del título.

En tanto, las y los suscriptores tendrán acceso a múltiples competencias y eventos deportivos en vivo transmitidos por ESPN, como la UEFA Champions League, UEFA Europa League, las ligas de España, Inglaterra, Francia e Italia; así como el Grand Slam y los torneos ATP y WTA de tenis.

También podrán verse los encuentros de la NBA, de la Liga Nacional de Fútbol Americano, el Tour de France en ciclismo, el PGA Tour y el Masters en golf, y los partidos de rugby de Los Pumas, la Unión de Rugby de Buenos Aires, la Sanzaar, el Torneo de las Seis Naciones y la Súper Liga Americana de Rugby.

La grilla deportiva ofrecerá además documentales de la marca y shows producidos en Argentina, como SportsCenter, ESPN Fútbol 10 y otros. (Télam)