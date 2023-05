“Spy/Master”, miniserie de HBO Max que narra la historia de una importante figura de la Policía Secreta rumana durante la dictadura de Nicolae Ceaușescu y su desesperada deserción hacia el bloque Occidental, retoma lo mejor del subgénero del thriller de espías con una perspectiva fresca que demuestra que, cuando un relato está bien contado, “atrae más allá del idioma”.

“Si es una gran historia, si es algo que atrae más allá del idioma, entonces atraerá a mucha gente”, sostuvo en charla con Télam Adina Sădeanu, la guionista, periodista de investigación rumana y cocreadora de la serie junto con Kirsten Peters, en referencia a la confianza de que “Spy/Master” pueda conquistar a públicos tan distantes geográfica y culturalmente como el argentino.

Compuesta por seis episodios -con una entrega nueva cada viernes-, la producción llega precedida por varios reconocimientos, pues resultó ganadora del concurso de guiones de HBO “Write a Screenplay For…” en Rumania y estuvo seleccionada en el apartado de series de la última edición de la Berlinale.

La miniserie, la más cara en la historia de HBO en Rumania y la región, se inspira en la historia real de Ion Mihai Pacepa, un alto funcionario de la Securitate rumana en tiempos de Ceaușescu que se convirtió en el desertor hacia el Bloque Occidental de mayor rango de la Guerra Fría. Sădeanu y Peters tomaron los elementos principales de ese episodio y crearon, ya en el plano de la ficción, la historia de Víctor Godeanu (Alec Secăreanu), la mano derecha y asesor más cercano del presidente Ceaușescu.

Godeanu es también un doble agente al servicio de la KGB soviética, y descubre que el área de Contrainteligencia de su país está tras sus pasos. Antes de ser desenmascarado y fusilado como traidor, o asesinado por los rusos que no querrán dejar cabos sueltos, prueba una última salida: aprovecha un viaje diplomático a Bonn para acercarse a la Embajada de Estados Unidos y pedir asilo del otro lado de “la cortina de hierro”.

Con la ayuda de una agente secreta de la Stasi de Alemania Oriental, que también es su antiguo amor (Svenja Jung) y un agente de la CIA (Parker Sawyers), Godeanu sabe que su situación necesita una pronta definición para resguardar su vida, y la de su propia familia.

La serie saca provecho de los elementos clásicos del género, con giros y contragiros en la narrativa, tensos climas y moralidades ambiguas, por citar algunos, pero resulta especialmente atractiva por lo que trae como novedades: es que no abundan los relatos de espías con un costado humano como Godeanu, no una máquina de matar al estilo James Bond sino un hombre vulnerable al que lo persiguen sus acciones del pasado.

Tampoco es frecuente la mirada sobre la Guerra Fría que abandone por un momento a los países más poderosos, como Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética o las dos Alemanias, para tomar el enfoque de una nación de alguna manera satelital, como lo era la República Socialista de Rumania.

Télam: ¿Cuál fue el origen de este proyecto? ¿Cuál era su relación con el género del espionaje?

Adina Sădeanu: Me gusta la forma en que lo enmarcaste. "¿Cuál era su relación?". Es así y especialmente si venís de un país como Rumania donde los espías, la policía secreta, y los servicios de inteligencia después de la revolución, juegan un papel tan importante en nuestra vida diaria, en nuestros medios, en nuestras charlas, en nuestras vidas.

En el comunismo, la Securitate de alguna manera estaba comiendo con nosotros en la misma mesa, estaba con nosotros en la cama, estaba con nosotros en todas partes. Así que crecí en este tipo de sistema. Me fascinaba este mundo, y cómo hacen los espías este trabajo. ¿Cómo se despiertan por la mañana? ¿Cómo viven con las mentiras que tienen que decir, con la traición que tienen que hacer incluso cuando se trata de personas cercanas?

T: ¿Cuánto sabían de la historia de Pacepa? ¿Cómo fue el proceso de investigación?

AS: No sabía mucho, pero conocía lo fundamental. Tuve que investigar el meollo de esa deserción, qué fue lo que sucedió exactamente paso a paso. Para eso fui y estudié los archivos. Leí algunos libros. Hablé con distintas personas que lo conocían porque fue muy controversial. Con muchas incógnitas alrededor de la forma en que desertó. Algunos dicen que era un agente de la CIA, otros que en realidad era un agente encubierto de la KGB; hay muchos debates al respecto.

Kirsten Peters: Él desertó en el 78 y lo hizo en Bonn, en la Embajada de los Estados Unidos básicamente llamando a la puerta. Teníamos detalles que usamos, pero el resto es producto de nuestra imaginación inspirado en un evento real.

T: Saber mucho sobre la persona real que inspiró la serie es una cosa y convertir eso en una ficción es algo completamente diferente. ¿Cuál dirían que es el secreto de una buena historia de espías?

KP: Las historias de espías, sobre todo una como la nuestra, de lo que están llenas es de giros y vueltas. Tienen una historia increíblemente apretada y de rápido movimiento. Eso fue increíblemente divertido de construir. Juntando las piezas del rompecabezas y apretando la soga alrededor del cuello de Víctor más y más fuerte.

AS: Para mí, en cierto modo, el secreto proviene de la forma en que construís el personaje y la forma en que juega. Es él quien puede diferenciar a un espía como nuestro Victor Godeanu de otra historia y cómo lidia con sus propias debilidades, su propia humanidad, y la forma en que se reconcilia con este lado oscuro que es parte de su trabajo.

T: ¿Cómo caracterizarían a Víctor? Es difícil llamar a alguien en este universo un "héroe".

KP: Esperamos que sea visto como un personaje ambivalente. No es un héroe y no es un traidor. Es alguien obligado por muchas circunstancias que él mismo creó para sobrevivir, y que poco a poco se vuelve más y más consciente de las consecuencias personales de lo que eso implica.

T: La mayoría de las veces, las historias de espías tienden a mostrar a los personajes de este universo como seres de sangre fría, casi robots. Pero desde la primera escena de “Spy/Master” se entiende que Victor no es así, que es vulnerable.

AS: Queríamos hacer un personaje que fuera interesante, y al mismo tiempo también queríamos hacerlo real, en el sentido de ir más allá del típico espía que tiene un arma, que siempre está rodeado de mujeres hermosas; realmente queríamos evitar los clichés.

Desde un principio la familia es la vulnerabilidad que él carga, por eso el amor por su hija; eso lo quisimos poner en juego desde un principio.

T: Gracias a las plataformas, programas como este pueden llegar a lugares lejanos culturalmente más fácilmente que nunca. ¿Cómo imaginan que puede recibir Argentina “Spy/Master”?

AS: Realmente creo que si te esforzás por contar una buena historia de la mejor manera posible, esa historia atraerá a muchas personas sin importar si lo haces en alemán, finlandés, rumano, en cualquier otro idioma. Si es una gran historia, si es algo que atrae más allá del idioma, entonces atraerá a mucha gente.

KP: Hay muchas películas que muestran Moscú y Berlín, pero no hay muchos programas que exploren específicamente la situación en Rumania. Siempre me encanta ver programas en los que se me presenta un mundo nuevo, ya sea ciencia ficción o un país diferente en una cultura diferente y creo que definitivamente abre un rincón del mundo. He visto historias de espías, pero específicamente en la Rumania de Ceaușescu, es algo nuevo, y creo que esa novedad es interesante para una audiencia internacional. (Télam)