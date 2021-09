El músico, cantante, compositor Martín Sosa señala que en el repertorio de “Vocales argentinas” hay un gran protagonismo de obras de Raúl Carnota porque el artista fallecido cuatro años atrás “representa una bisagra generacional en la creación de la música popular argentina”.

“Carnota está entre los ‘Cuchis’, los ‘Atahualpas’ y los que vinieron luego; y los que a continuación nos atrevimos a hacer canciones después de él”, abunda Sosa, con admiración, en charla con Télam.

El mentor de “Vocales argentinas” donde hay tres piezas de Carnota en un repertorio de ocho temas, resalta que el músico nacido el 30 de octubre de 1947, “representa la libertad y la diversidad en la creación y a partir de ahí un estilo. Logró darle una vuelta de espiral a la evolución de la música popular. Él se autodefinía como un artista de estética flexible, pero ética rígida y eso yo lo aprendí”.

Carnota, nacido en el barrio porteño de Almagro, criado en Mar del Plata y ciudadano de los ritmos argentinos, desplegó su imaginería desde el bombo, la voz y la guitarra tanto desde la composición como a partir de la intervención en clásicos o nuevas obras.

En ese camino compuso integralmente o en letra o en música, piezas de gran inspiración como “Salamanqueando pa mí”, “Por seguir”, "Artesano del silencio", "Eran las tres de la tarde", "La asimétrica", "Desandando", "La rosa perenne", "El salar", "Como la luz de un talismán", “Ña Polí”, "La llave" y "Camino hacia Quimilí".

Sobre esa huella esencial para seguir la ruta de la música argentina, Sosa recuerda que “en 2019 ofrecí un taller de ensamble vocal en el Encuentro de Músicos Populares de Rosario que titulé ‘Vocales de Carnota’ donde presentamos con los participantes esta trilogía de canciones de Raúl que yo llevé versionadas a cuatro voces. A partir de la expansión de esta idea surge el proyecto del disco”.

Télam: En relación al cancionero grabado ¿buscaste hacer un mapa sonoro del folclore argentino?

Martín Sosa: Sí, claro, pero no lo logré. Abrí el abanico lo más que pude a partir del cruce de autores de diferentes regiones, diferentes especies folclóricas, y cantoras /es de diferentes latitudes. intenté plasmar un pequeño muestrario de una parte del mapa, pero me quedó afuera el litoral, la Patagonia, el nordeste, y en ese afuera también varios autores/as muy admirados por mí.

T: Es una gran apuesta haber incluido “Hay secretos”, de tu coterránea e integrante de Canticuénticos Ruth Hillar ¿Priorizaste el valor testimonial de la canción? ¿O también poner en acto que no hay música para adultos e infancias sino músicas buenas o malas?

MS: Ambas cosas. No es una canción con fin didáctico. Los destinatarios no son sólo los niños y niñas que no pueden contar esos secretos que hacen mal, es un gran llamado de atención al mundo de los adultos, sobre todo a los que somos padres y madres. “Hay secretos”, por un lado, da testimonio de la bajeza moral más indignante del ser humano, pero también contribuye a la reflexión profunda sobre esa realidad y logra ajusticiarla aunque sea por un momento. Eso la vuelve icónica.

La precisión que logra Ruth en el mensaje de esta canción sin descuidar los aspectos que hacen a una poética bella, respetuosa, une melodía sencilla y pregnante que contribuye a retener el mensaje del texto, sobre todo sin subestimar a sus destinatarios da cuenta de que no hay música para niñxs y para grandes, hay música. Ha sido hermoso versionarla en tempo de vidala, a cinco voces en este disco con la participación especial de mi hija Camila Sosa Calcagno de 11 años. (Télam)