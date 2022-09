(Por Pedro Fernández M.) La cantante argentina Sofía Rei, que vive en Nueva York donde es parte de la activa y estimulante escena de la world music, viene a la Argentina con su banda para presentar "Umbral", último disco de su autoría que combina electrónica con pop experimental, funk, jazz y sonidos latinoamericanos, y marca una nueva plataforma de lanzamiento para una trayectoria marcada por la búsqueda y la exploración.

Rei llega al país junto a su banda actual, integrada por el guitarrista y productor JC Maillard, con el que viene trabajando hace más de 10 años y participó de la producción de "Umbral"; Jorge Glem, músico venezolano y una de las máximas expresiones del cuatro con colaboraciones con Rubén Blades y Calle 13, entre muchos otros; y el pianista argentino residente en EEUU hace más de 20 años Federico Peña que estará a cargo de los sintetizadores.

La gira de Rei con su banda -la primera vez que viene al país con el equipo completo de sus colaboradores- arranca este sábado 24 con un show en Niceto y después se extenderá a Tucumán (donde participará del Septiembre Musical el jueves 29), Santiago del Estero (estará en el Festival Internacional de Jazz el viernes 30), Córdoba (Pez Volcán el sábado 1 de octubre con Vivi Pozzebón) y Neuquén (Centro Cultural Cotesma de San Martín de los Andes el viernes 7).

"El año pasado lanzamos 'Umbral', que es un disco que se fue gestando a lo largo de varios años y que es como que mueve mi carrera hacia otro tipo de sonido que está más vinculado a la electrónica y la combina con pop experimental, funk, jazz, sonidos latinoamericanos, tiene elementos de muchos mundos diferentes", cuenta Rei en charla con Télam desde Nueva York antes de embarcar rumbo a Buenos Aires.

"Son siete canciones mías que se gestaron desde la voz solamente, con el uso de looperas, máquinas y tecnología que me permitía grabar estructuras en capas", cuenta la autora de "El gavilán", sobre canciones de Violeta Parra; "De tierra y oro" y "Sube azul".

La mayoría de las canciones de "Umbral" surgieron en un viaje que Rei hizo al Valle del Elqui en Chile, donde registró las primeras ideas musicales a través de su voz en este lugar magnético del que se dice tiene uno de los cielos más claros del Hemisferio Sur.

"Fue un momento de mucha introspección y de tener tiempo de pasar en esa naturaleza increíble con ese sol que no se apaga nunca y es cegador, los cactus, las águilas, el calor y donde descubrí también la poesía de Gabriela Mistral que era Vicuña, lugar cercano adonde yo estaba", dice sobre el origen del proyecto.

Después fue volver a Nueva York y encarar el proceso completo de producción del disco con JC Maillard para salir de la idea de un disco vocal o de Rei tocando sola con sus instrumentos y pedaleras para transformarlo en un exquisito y extraño mecanismo multitímbrico, estilísticamente ecléctico y con mucha presencia del componente electrónico.

MIRÁ TAMBIÉN Wagner-Taján celebran 20 años siendo Dos en una gira por el país

"Hay mucho trabajo increíble de músicos que en los últimos años han desarrollado mezclas entre música electrónica y folclore pero acá incorporamos como una pata nueva con otro tipo de herramientas y con una presencia estructurante de lo vocal", señala la cantante y compositora que vive en Brooklyn y colaboró largamente con figuras como John Zorn, Marc Ribot y María Schneider, entre otros nombres destacados de la experimentación musical.

"Fue un proceso muy interesante porque se generaron estructuras, no se trata de una superposición, sino de una amalgama, no es que hay un beat electrónico y por encima un canto folclórico, sino que el canto también se maneja dentro de estos estilos y puede tener una sonoridad diferente que amalgama todas las experiencias. Fue una búsqueda de muchos años donde todos los músicos que participamos tenemos un larguísimo recorrido en toda esta pluralidad de mundos musicales y logramos entre todos conformar un universo musical distinto", remarca.

"Umbral" llega a la Argentina después de haber sido presentado en distintas ciudades de Estados Unidos y de países europeos como Alemania, España y Portugal en este verano del Hemisferio Norte que comienza a finalizar; mientras que en noviembre volverán los conciertos en Europa, Nueva York y Washington para seguir tocando el material.

En relación con los conciertos de Argentina, Rei comenta que a pesar de las complejidades interpretativas de este tipo de material "siempre hay espacios para la improvisación y la interacción entre los músicos de la banda" y que también aparece una suerte de "isla acústica" que desarrolla junto al cuatrista venezolano Jorge Glem, donde aparece el merengue tradicional caraqueño y otras músicas.

Télam: La tecnología aplicada a la música puede ser un arma de doble filo.

Sofía Rei: Hay algo que no podemos perder de vista de la tecnología que en el caso de la música masiva aparece como una tecnología para producir más rápido, más barato y remplazar instrumentos y sonoridades que ya existen, mientras que nosotros estamos interesados en usar la tecnología para crear sonidos que no existen en la sonoridad tradicional, un sonido que no haya aparecido en ningún momento de la historia; igual con la voz, buscamos la tecnología para desarrollar una sonoridad que la tecnología te permite desarrollar con la creatividad que siempre encaramos la música. Lo interesante es el desafío de poder explorar y mezclar cosas usando las herramientas con las que contamos hoy que son nuevas en la historia de la humanidad.

T: ¿Cómo te sitúa este disco en relación con tu carrera porque, aunque siempre experimentaste entre la música de raíz, el jazz y la música académica, da la impresión que esto abre un nuevo camino?

S.R.: Para mí es un antes y un después, me dio muchas ganas de poder desarrollar mi conocimiento en el área de producción de sonido que es algo en lo que no había invertido tiempo suficiente y me parece que ahora y en años venideros es en lo que voy a estar enfocada. Así como durante mucho tiempo busqué tener herramientas para ser independiente y poder desarrollar mis propuestas, ahora siento la necesidad de tener más herramientas para poder diseñar sónicamente mi música (Télam)