Tras las críticas recibidas por suspender semanas atrás un show en Madrid cuando un espectador lanzó al escenario un pañuelo palestino -conocido como "kuflya"-, el dúo británico Sleaford Mods aclaró hoy su posición sobre la guerra en Gaza al señalar que "es necesario que haya un alto el fuego significativo" porque "la matanza debe parar".

"No me pidan que en un concierto elija un bando para algo sobre lo que no tengo ninguna idea real. Soy cantante, mi trabajo es la música. Lo único que realmente sé sobre la guerra es que estoy harto y cansado de la muerte prematura como todos nosotros. Del asesinato de cualquiera bajo cualquier maldita red de creencias", señaló el cantante Jason Williamson, en el segundo comunicado que los músicos de Nottingham publican desde aquel show en suelo español que devino en una primera ola de cancelación:

A pesar del primer comunicado, algunos de sus seguidores comenzaron campañas virtuales para incitar a otros a que dejen de escuchar su música, por lo que el frontman retomó la comunicación en las cuentas oficiales para aportar algo más de "contexto" sobre el show en Madrid que debió "interrumpir repetidamente" por las intervenciones de "alguien del publico que estaba gritando" y lanzándoles "una bandera en el escenario" mientras tocaban.

"Detuve el show para hacer comentarios, condené las muertes de civiles y pedí que no se cometieran más asesinatos. Esto no fue suficiente y las interrupciones continuaron. Salí del escenario después de 80 minutos porque el efecto me distraía y me molestaba", añadió Williamson.

Más enfático que en su primera aclaración, señaló: "Estoy horrorizado por las atrocidades cometidas en Gaza e Israel y estoy horrorizado por las atrocidades cometidas en otras partes del mundo que no están en el ciclo noticioso actual. Estoy enojado por la manipulación del dolor y la rabia humana por parte de los políticos, los medios de comunicación, los agitadores y las plataformas de redes sociales para avivar el fuego de la separación, la deshumanización, la división y el odio". (Télam)