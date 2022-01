El guitarrista de rock británico Slash subió hoy a plataformas junto al cantante Myles Kennedy y su banda The Conspirators la canción "Call Off The Dogs", segundo corte de su álbum “4”, que será lanzado el próximo 11 de febrero a través de Gibson Records en asociación con BMG.

El álbum “4” marca la primera música nueva del grupo en cuatro años, y es la quinta placa en solitario del que fuera guitarrista de

de Guns N' Roses y Velvet Revolver y la cuarta del grupo.

La banda de Slash, con una década de trayectoria, está integrada por Myles Kennedy en voz, Brent Fitz en batería, Todd Kerns en bajo y Frank Sidoris en guitarra.

Los álbumes anteriores de la banda ("Apocalyptic Love" de 2012, "World On Fire" de 2014, y "Living The Dream" de 2018) debutaron en el Top 5 de las listas de Billboard en Estados Unidos y alcanzaron el Top 10 en las doce listas principales de todo el mundo.

"Call Off The Dogs" es una canción escrita sobre la marcha, cuando ya había arrancado la preproducción del material, el resto de los temas estaba elegido y fue la última que grabaron en el histórico estudio A de la RCA de Nashville, donde se registró todo el material con la producción de Dave Cobb.

Con álbum nuevo, la banda iniciará un gira por Estados Unidos el próximo 8 de febrero con fechas en Portland, Oregón, Los Ángeles, Nueva York, Boston, Filadelfia, Chicago, Denver, Nashville, Dallas, Austin, Houston entre 28 ciudades, que finalizará el 26 de marzo en Orlando

(Télam)