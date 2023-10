El grupo que reúne a Slash, Myles Kennedy & The Conspirators anunció que se presentará el próximo 9 de febrero en el Movistar Arena en el marco de su gira "The river is rising".

Las entradas para el show estarán disponibles a partir del martes 10 de octubre a las 10 de la mañana únicamente en www.movistararena.com.ar/show/slash/.

Slash, el icónico guitarrista de rock estadounidense, que después de dejar Guns N' Roses, armó las bandas Slash's Snakepit y Velvet Revolver antes de embarcarse en su propia carrera solista.

Luego de su primer álbum en solitario, "Slash" (2010), que contó con Ozzy Osbourne, Fergie, Myles Kennedy, entre otros, formó la banda Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators, (SMKC), que cuenta con Myles Kennedy (voz), Brent Fitz (batería), Todd Kerns (bajo/voz) y Frank Sidoris (guitarra rítmica).

MIRÁ TAMBIÉN El legado de Víctor Heredia en un filme sobre el anhelo de Quiero volverme tiempo

Desde su formación, el grupo lanzó los álbumes "Apocalyptic Love", "World On Fire", "Living The Dream" y "4". (Télam)