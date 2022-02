Los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos presentarán mañana su 28va. edición con una ceremonia presencial en la que la aclamada intérprete inglesa Helen Mirren, reconocida por sus papeles en películas como "Gosford Park: Crimen de medianoche" y "La locura del rey Jorge", recibirá un galardón como reconocimiento a su trayectoria.

La gala, que se llevará a cabo en el Barker Hangar de la ciudad californiana de Santa Mónica, desembarcará en medio de una temporada de lauros de la industria cinematográfica y televisiva que hasta la fecha, y tras una entrega de los Globos de Oro que no gozó de mucha repercusión, no genera grandes expectativas ni tiene claros favoritos.

En el rubro del cine, Jessica Chastain ("Los ojos de Tammy Faye"), Olivia Colman ("La hija oscura"), Lady Gaga ("La casa Gucci"), Jennifer Hudson ("Respect: La historia de Aretha Franklin") y Nicole Kidman ("Being the Ricardos") integran la terna a Mejor actriz.

Además, sus colegas Caitríona Balfe ("Belfast"), Cate Blanchett ("El callejón de las almas perdidas"), Ariana DeBose ("Amor sin barreras"), Kirsten Dunst ("El poder del perro") y Ruth Negga ("Claroscuro"), integran el rubro de Mejor actriz de reparto.

En tanto, en la competencia por el premio a Mejor actor participan Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Benedict Cumberbatch ("El poder del perro"), Andrew Garfield ("tick, tick... BOOM!"), Will Smith ("Rey Richard: Una familia ganadora") y Denzel Washington ("La tragedia de Macbeth").

Las interpretaciones masculinas se completan con la terna a Mejor actor de reparto, en la que Ben Affleck ("The Tender Bar"), Bradley Cooper ("Licorice Pizza"), Troy Kotsur ("CODA: Señales del corazón"), Jared Leto ("La casa Gucci") y Kodi Smit-McPhee ("El poder del perro") aspiran alzarse con la estatuilla.

Por su parte, las producciones televisivas tienen como principales competidoras a Mejor actriz de miniserie a Jennifer Coolidge ("The White Lotus"), Cynthia Erivo ("Genius: Aretha"), Margaret Qualley ("Las cosas por limpiar"), Jean Smart ("Mare of Easttown") y Kate Winslet ("Mare of Easttown").

Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Jung Ho-Yeon ("El juego del calamar"), Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), Sarah Snook ("Succession") y Reese Witherspoon ("The Morning Show") participan en el rubro de series dramáticas, mientras que sus colegas Elle Fanning ("The Great"), Sandra Oh ("La directora"), Jean Smart ("Hacks"), Juno Temple ("Ted Lasso") y Hannah Waddingham ("Ted Lasso") esperan los resultados en el terreno de la comedia.

En la carrera por el premio a Mejor actor de miniserie figuran Murray Bartlett ("The White Lotus"), Oscar Isaac ("Secretos de un matrimonio"), Michael Keaton ("Dopesick"), Ewan McGregor ("Halston") y Evan Peters ("Mare of Easttown").

Las series dramáticas tienen como aspirantes a Billy Crudup ("The Morning Show") y a Lee Jung-jae ("El juego del calamar"), así como a tres intérpretes de la exitosa y aclamada "Succession": Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong completan la terna.

Por último, Michael Douglas ("El método Kominsky"), Brett Goldstein ("Ted Lasso"), Steve Martin ("Only Murders in the Building"), Martin Short ("Only Murders in the Building") y Jason Sudeikis ("Ted Lasso") participan en la nómina de actores de series de comedia.

Por otro lado, Helen Mirren, quien en 2007 recibió el Oscar por su protagónico en "La reina", estará presente para recibir el premio a la trayectoria, que no se entregaba desde el 2019 cuando el Sindicato de Actores reconoció a Robert De Niro.

A lo largo de su carrera, que abarca más de cinco décadas tanto en teatro como en cine y televisión, Mirren obtuvo trece nominaciones en los premios del Sindicato y ganó cinco de ellas, dos por "Gosford Park", otras dos por "La reina" y la última, en 2014, por su trabajo en la cinta "Phil Spector".

Además, la intérprete nacida en Londres también es una de las integrantes de la selecta lista de actores y actrices que ostentan haber alcanzado la "Triple Corona" de su profesión, nombre dado a aquellas y aquellos que recibieron una estatuilla en los premios de la Academia de Hollywood, otra en los Emmy y otra en los Tony, de artes escénicas. (Télam)