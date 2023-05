"Sin Fabi no había Fito y sin Fito no había Fabi", enfatiza Micaela Riera, quien en "El Amor después del Amor" interpreta a la Fabiana Cantilo, con quien Fito Páez tuvo un vínculo artístico y amoroso, tal como recrea la serie de Netflix que da cuenta de los primeros 30 años de vida del músico rosarino.

En diálogo con Télam Radio, la actriz de 31 años afirma: "Siento que con Fabi tenemos en las extremidades puntos de encuentro, me encontré con mis extremos, fui hasta el extremo de la locura, el grito, de la felicidad, de la libertad y ahí estaba ella".

La biografía del músico, producida por el propio Fito junto a Juan Pablo Kolodziej y Mariano Chihade, de Mandarina Televisión, y dirigida por Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal, que lleva el nombre del disco de Páez lanzado en 1992, el más vendido de la historia de la música popular argentina, desde su estreno en Netflix se mantiene en el top de las más reproducidas en Argentina.

"Una de las cosas que más me hizo feliz en estas dos últimas semanas es que todos vienen y me dicen 'estamos escuchando a Charly, Spinetta, Fito'. Siento que de alguna forma volvió toda la música de esa época de oro, me pone contenta que vuelvan a sonar en la radio esas canciones y las estén cantando", señala Riera.

La actriz nacida en la ciudad de Santa Fe recordó ante esta agencia cómo fue que se enteró del casting de su personaje: "Cuando me llegó el mail del casting no lo abrí porque en el asunto decía: 'Actriz- Cantante' y me dije: 'No me interesa', había tenido experiencias cantando que no las disfruté, cuando tenía que cantar no quería. A la semana lo abrí para ver qué me había perdido y ahí leí que era para interpretar a Fabiana Cantilo y ahí dije: 'Lo tengo que hacer, se lo debo a mi adolescente que escuchaba a Fabi'".

"Cuando me decidí tenía tres horas para preparar el casting, tenía que mandarlo antes de las seis de la tarde, tenía que preparar 'Mi Enfermedad' con la guitarra y yo no la toco, pero en casa había una y como eran tres acordes, me dije que no podía ser tan difícil y la vi en un video de YouTube. Me pinté la boca roja y los ojos medio rockeros. Siempre fui de hacer las cosas a último momento", relató.

Riera develó sobre las expectativas de sus compañeros Julián Kartun (Luis Alberto Spinetta), Ivos Hochman (Fito Páez), Andy Chango (Charly García), Daryna Butryk (Cecilia Roth): "Todos pensamos que podía salir todo bien o todo mal. Tuvimos un miedo muy grande porque son personas muy vigentes y conocidas en el mundo. Todos sabemos cómo hablan, caminan, cantan y el público argentino es un público que critica mucho. Siempre fue muy difícil llegar al público argentino y que todos estén de acuerdo en que algo está bueno. Para mi fue una locura que todos digan que viajan a su adolescencia".

