Después de cinco años de ausencia, Sin Bandera sellaba a comienzo de junio ante un colmado Movistar Arena su reencuentro con el público porteño, testigos privilegiados de la vigencia de estos referentes de la canción romántica en una vuelta a los escenarios que promete ser definitiva.

Es que antes de largarse con una gira internacional, el reencuentro entre el mexicano Leonel García y el argentino Noel Shajris tenía sabor a despedida, aunque terminó prevaleciendo el sentido común para hacer convivir el proyecto compartido con las carreras solistas de ambos.

“Disfrutamos hacer cosas por nuestra cuenta, pero también entendemos el valor y la belleza de este proyecto que siempre hemos querido mucho que es Sin Bandera”, señaló García, en diálogo con Télam.

En ese sentido, agregó: “Nos parece mucho más inteligente; no sé por qué no lo habíamos pensado antes. Así pasa en la vida, donde uno va aprendiendo. Vamos abriendo espacios para las cosas que nos dan curiosidad y ya no ponemos más fecha de caducidad”.

MIRÁ TAMBIÉN Ecko graba con una promesa del reggaetón y Khea honra a la amistad en el video de Nunca voy solo

El “Frecuencia Tour” que los trajo por Buenos Aires y por otros importantes escenarios de América Latina, Estados Unidos y México, estuvo centrado en un repertorio de clásicos de estos 23 años de trayectoria y en su más reciente trabajo discográfico: “Frecuencia”, gestado a distancia durante la pandemia.

“Dijimos de hacer un disco porque no sabíamos cuándo íbamos a volver a tocar en la vida; estábamos justo a la mitad de la pandemia y no sabíamos que iba a pasar. Nos sirvió para darnos ánimo e ir preparando el camino de esta vuelta”, señaló el músico nacido en Tepito.

Desde su misma fundación, a comienzos del segundo milenio, que la dupla enarbola como mensaje y misión poder conectar a unos y otros: “Es por eso que nos llamamos Sin Bandera, en alusión a esta cuestión de las etiquetas y los sectores que nos vamos creando los seres humanos por una necesidad de protegernos”.

“Cuando la música aparece, las nacionalidades, las razas, las cuestiones sexuales y la política desaparecen por un momento y conectamos con algo más que no sabemos exactamente qué es, pero que es esta unidad que nos caracteriza como especie. Nos encanta que el disco se llame así, porque es un tema profundo que tocamos desde muchos ángulos y lugares. Nos gusta esta imagen de frecuencia que va más allá de lo que parece”, añadió.

MIRÁ TAMBIÉN Dos filmes argentinos se proyectan en el Festival de Karlovy Vary

Télam: ¿Es igual cantarle al amor hoy que hace 20 años?

Noel Schajris: El amor es siempre parte de nuestra realidad, es el material del universo y puede cambiar un poquito la manera para nosotros que estamos de cuarenta y ocho añitos vemos el amor desde un lugar diferente. En el disco “Frecuencia” lo abordamos desde un lugar más realista, más de lo que somos hoy, ya hombres de familia. Entonces en eso puede cambiar un poquito el enfoque pero esa intensidad y cómo quema el amor sigue siendo igual de relevante.

T: ¿Cómo ven el panorama de la música latina que cada vez marca mayor ascendencia en el resto del mundo, incluido en países anglosajones?

NS: Interesante, bueno. Hay cosas sucediendo muy lindas. Siempre hay generaciones nuevas de chicos y chicas haciendo cosas preciosísimas. En lo personal, con Dinamo Producciones aquí en Los Angeles estoy queriendo darle una plataforma a una disquera pero pensada para este nuevo milenio. Una disquera diferente donde el artista es dueño de su arte, donde se piensa a largo plazo, donde no hay esa necesidad del éxito inmediato y se considera que el éxito es hacer lo que uno ama. Un lugar donde el artista sea feliz con su expresión artística, elevando un poco también la vara. Silk Sonic, Bruno Mars y Anderson Paak son ejemplos de artistas que hacen una música espectacular y que a la vez tiene un éxito comercial muy grande. Son ejemplos bien bonitos de que se puede vivir con las dos cosas. En Latinoamérica creo que tenemos que darle más reflectores a muchos proyectos que valen la pena. Todavía siguen pasando cosas preciosas como que Jorge Drexler la rompa en los Latin Grammy y gane un montón de cosas, porque es el ‘científico de la canción’, alguien a quien admiramos y queremos mucho.

T: ¿La era digital vino a democratizar la industria y a empoderar a sus artistas?

Leonel García: El más grande problema hasta ahora es la parte de las regalías. Cuando se vendían discos físicos, el artista recibía más dinero comparado a su equivalente de hoy en streaming, que es absolutamente mínimo. En Estados Unidos hay legislaciones que han cambiado y todavía siguen luchando mucho los grupos organizados de artistas para cambiar leyes y que las plataformas tengan que darles mayor participación. Cosas que en Latinoamérica aún no han sucedido. Esperamos que en algún momento se pueda lograr. También esta era tiene cosas hermosas: la cantidad de música que sale cada semana y la posibilidad que tiene un artista para subir su música sin intermediarios. Ser dueño de su destino. Es una maravilla que nosotros no tuvimos en nuestra juventud. (Télam)