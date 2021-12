Seven Kayne completa su EP con el remix de "Dame Love" junto a Khea

El artista urbano Seven Kayne estrenó el remix de "Dame Love" junto a Khea, uno de los exponentes más relevantes de la escena urbana argentina.

Con el lanzamiento del single y el estreno de su video, Kayne completa su EP "7 Secretos", donde hace un fino equilibrio entre el trap y el rock.

---

El Kuelgue cierra el año con un nuevo lanzamiento

Después de un exitoso año con el lanzamiento de su disco "Cuentito" y con el cierre en vivo en el Movistar Arena, El Kuelgue despide el año con un nuevo lanzamiento en plataformas digitales.

"Pixiana" se ofrece como una "canción mutable" a través de un recorrido sonoro dictado por la instrumentación acústica.

Los integrantes de la banda señalaron que en este registro la idea fue "mantener la naturalidad de cinco personas ejecutando su música, sin sobregrabaciones ni sobreproducción".

---

Los Palmeras y La Delio Valdez se encuentran en una "Noche de Cumbia"

El grupo tropical Los Palmeras estrenó en plataformas digitales "Noche de Cumbia", un nuevo EP grabado junto con La Delio Valdez en una colaboración largamente esperada por ambas agrupaciones y entregada como regalo para despedir el año y celebrar las fiestas.

Los santafesinos se abren camino por la "Ruta de Oro" para celebrar sus cincuenta años de historia y prometen nuevas "sorpresas" que se irán dando a conocer "paso a paso" durante el 2022.

En ese marco de festejos, anunciaron el lanzamiento de dos discos para completar una discografía de medio siglo con nada más y nada menos que cincuenta discos grabados.

A la vez, junto con la salida de las canciones, la Delio anunció el largo recorrido de shows que realizará por todo el país en enero y febrero y que cierra con un show en el estadio Obras al aire libre en marzo 2022.

---

El dominicano Dieggi abre su carrera con "Bien Jodido"

El artista dominicano Dieggi, ciudadano del mundo y con residencia estable en España, presenta "Bien Jodido", con el que decreta el comienzo de su carrera.

La canción relata el sentimiento desgarrador de alguien que acaba de sufrir una ruptura amorosa, y cuya expareja muestra completa indiferencia ante la situación, sin considerar la historia compartida.

"Con este tema quiero transmitir el sentimiento y la pasión que siento por la música", anunció el artista.

------------

Ale Zurita y Palta & The Mood presentan "Best of Us"

"Best of Us" es el nuevo single de Ale Zurita con Palta & The Mood, una canción cargada de un ritmo hipnótico y potente al mismo tiempo que pone el acento sobre la pulseada entre el artista y la industria musical.

La canción gira alrededor de cómo día a día "nos exprimimos en el mercado de la música sobre parámetros que nos son dados desde afuera y que nada tienen que ver con el placer que nos genera el estar conectados con lo que amamos hacer", dijo el músico.

Ale Zurita apuesta con su proyecto solista a consolidarse dentro del circuito nacional de música R&B y funk a partir de un estilo descontracturado que combina sonidos vintage y melodías que coquetean con el pop.

