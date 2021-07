Con 35 años sosteniendo a la peculiar y famosa criatura Doña Jovita, su mentor, el artista cordobés José Luis Serrano, confiesa que el personaje de su creación "es una muy buena amiga, un entretenimiento y una verdadera travesura" porque lo pone "en modo picardía".

"Tener que asumirla a Doña Jovita me pone en situación de tener que ver cómo lo diría, cómo lo expresaría ella y a mí me divierte. Si ella existe es porque la gente la sigue pidiendo y porque también me deja vivir a mí", confiesa Serrano a Télam.

Reflexivo, el actor y músico arriesga que en el caso de su más popular invención "ayuda la distancia que hay por los años, por ella ser mujer y por estar metida en las sierras. Cuando ingreso a esa cosmovisión es una verdadera aventura, un juego, porque la idea de tiempo es un prejuicio humano".

En el contexto de la pandemia que prácticamente detuvo toda actividad cultural presencial, "Doña Jovita" lanzó a inicios de mes una propuesta virtual denominada "Zoombando" que realiza los miércoles y sábados desde las 21.

Serrano la define como "una experiencia que es para poca gente y es un encuentro como si fuera una mateada porque ella canta y cuenta y la gente la va pidiendo cosas y así vamos conversando".

Télam: ¿Podría decirse que lograste humanizar la herramienta del streaming?

José Luis Serrano: Esa era mi angustia y por suerte empezó a verse la calma para que se expresen los otros presentes, aparezca algún artista y diga algo y escuchemos y así podemos hacerlo de una manera casi personalizada.

T: ¿Cómo transitás a pandemia?

JLS: Encontrando las cosas que se fueron cayendo en el camino o quedaron guardadas. Escribiendo mucho canciones sencillas para Doña Jovita y para mí también y terminando otras que había comenzado con Juan Falú, Naldo Labrín, Ica Novo, Shalo Leguizamón y Marita Londra. (Télam)