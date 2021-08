Sepultura, banda brasileña de fama mundial en la escena del trash metal, publicará mañana su nuevo álbum “SepulQuarta”, grabado como fruto de unas comunicaciones virtuales con invitados durante la pandemia en una apuesta que para su guitarrista Andreas Kisser “fue la manera de mantener al grupo unido y vivo”.

“No teníamos el concepto de Sepultura sin las giras, pero proponernos ese canal de comunicación de los días miércoles, nos mantuvo unidos, trabajando, con ideas y con objetivos para ir creando situaciones, algo que fue increíble”, confiesa Kisser a Télam desde la ciudad de San Pablo.

El guitarrista que es parte del conjunto desde 1987 (tres años después de la creación urdida por los hermanos Max e Igor Cavalera, quienes respectivamente dejaron la banda en 1996 y 2006), asegura en un muy amable “portuñol” que con el material reunido en esas sesiones a distancia no pensaban “estar haciendo un disco” pero a finales de 2020 se encontraron “con un material increíble y dio forma a un álbum diferente”.

“SepulQuarta” reúne 15 clásicos de la agrupación (que actualmente alista, además, a Derrick Green en la voz, a Paulo Xisto| en bajo y a Eloy Casagrande en batería) con invitados de renombre internacional como Devin Townsend, Phil Campbell, Rob Cavestany, Matt Heafy y Danko Jones, entre otras figuras.

Pero esas presencias no fueron solamente para tocar temas de Sepultura sino para compartir reflexiones y pareceres en torno al planeta en pandemia y el difícil panorama musical.

Télam: ¿Qué cuestiones aparecieron además de la música?

Andreas Kisser: Usamos “SepulQuarta” para escuchar a la gente y exponer nuestras experiencias. Hablamos principalmente sobre la pandemia y la cuestión de la ansiedad y de la depresión, las enfermedades de la cabeza, de la mente y del alma por quedarse encerrado así como nunca ocurrió antes en la historia, y se trataban muchos de esos problemas de readaptación. Yo mismo tuve que adaptarme como padre, como esposo, como amigo y como hijo a una vida muy diferente que no tenía, de estar todo el día en el mismo lugar. En este tiempo, por ejemplo, dejé las bebidas alcohólicas, me puse a aprender italiano, a meditar, a estudiar más música.

T: ¿Puede pensarse que una travesura terminó generando otra cosa?

AK: Me gusta la idea de una travesura. No esperábamos que la pandemia nos quitara la oportunidad de salir en gira a hacer los conciertos porque teníamos un disco nuevo, “Quadra”, lanzado en febrero de 2020 para salir en gira mundial. Así que creamos un canal de comunicación para conectar con los fanáticos del grupo y le pusimos “SepulQuarta” porque lo hacíamos los miércoles, en el cuarto día de la semana y para seguir con la alegoría de los números y la geometría de ese último disco.

T: ¿Cómo fue la selección del repertorio que terminó convertido en disco?

AK: La mayoría de las sugerencias de los temas vinieron de los invitados y fue una democracia Sepultura. Cada miércoles presentamos un tema diferente y metimos temas lado B y lado C además de los mundialmente conocidos. Lo hicimos de manera muy diversificada, de adaptación, muy libre y trabajando con lo que teníamos en nuestras manos, que de alguna manera eran elementos nuevos. Entonces aunque no podíamos salir de las casas estábamos trabajando con nuestros límites pero dentro de estos límites no teníamos límites gracias a la tecnología. Y pudimos hacer un tema con tres bateristas u otro con dos bajistas y así tocar todo lo que Sepultura tiene para ofrecer.

T: ¿A partir de esta experiencia habrá otras colaboraciones? ¿Tal vez alguna que incluya a músicos argentinos?

AK: Ideas y amigos no nos faltan. Del grupo De la Tierra (que desde 2012 también integran Álex González de Maná y Harold Hopkins de Puya), conozco a Andrés Giménez y allí también hice amistad con Flavio (Cianciarulo), así que hay muchos más músicos para hacer un “SepulQuarta II” porque básicamente es una nueva puerta que se abre y una nueva posibilidad que podamos explorar no solamente confinados sino en los escenarios y en los estudios de grabación.

T: Y en lo personal, ¿el hecho de estar tanto tiempo en el país –aunque no se pudiera circular- te hizo ver qué cosas de Brasil?

AK: Brasil es Brasil con pandemia o sin pandemia y siempre es un caos. Con militares o sin militares o con comunistas o sin comunistas. Pero lo que es claro es que estamos con el peor presidente de la historia sin duda ninguna, una persona ignorante que no tiene respeto alguno por una opinión diferente. Yo aspiro a que tengamos líderes que nos inspiren y nos ayuden a organizarnos y que no busquen oportunidades políticas en medio de una tragedia como esta.

T: ¿Qué planes tiene Sepultura ahora?

AK: El principal objetivo es volver a tocar y estamos listos para empezar. Sin duda lo primero es tocar el disco “Quadra” como parte de un proceso natural y poder luego dar un próximo paso.

T: ¿Cuál es la motivación para sostener un proyecto como el de Sepultura?

AK: El esfuerzo es quedarse vivo. Yo amo lo que hago, ser músico, tocar, estar en el escenario. Cada día es nuevo y hacemos un nuevo Sepultura todos los días porque vivimos el presente, el pasado y el futuro, son conceptos. La manera en que nos comunicamos con esos tiempos es siempre el presente. Trabajamos día a día y por eso nos mantenemos así después de casi 40 años. (Télam)