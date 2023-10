Radio Nacional Salta volverá a funcionar en su casa, que estaba abandonada y fue renovada por completo, y a partir de hoy llevará hoy el nombre de la heroína de la independencia Macacha Güemes.

"Hoy hemos recuperado la dignidad y la identidad de nuestra Radio Nacional Salta y esto hay que festejarlo", dijo hoy la presidenta de RTA Rosario Lufrano durante un acto realizado para celebrar el regreso de la radio pública a la que siempre fue su casa.

Del acto también participaron el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, y la directora de LRA 4, Dolores Plaza, la participación de la subsecretaria de Medios Públicos, Rosaura Audi, la senadora nacional, Nora Giménez, el vicegobernador salteño, Antonio Marocco, y el vicepresidente de RTA, Osvaldo Santoro, entre otros.

Lufrano indicó además que la elección del nuevo nombre "es una reivindicación a la mujer argentina, a la mujer salteña y a toda esa red de información que armó Macacha, porque sin información no se puede armar ninguna estrategia".

María Magdalena Dámasa Güemes de Tejada -su nombre completo- fue la socia de su hermano, el general Martín Miguel de Güemes, en la defensa de la frontera norte contra los españoles, y la "celestina" de su boda. Nació en Salta en 1765 y murió en 1866, a los 99 años.

Sobre la figura de la heroína de la independencia, el historiador Pacho O'Donnell participó con un mensaje por video en el que se refirió a la "historia oculta" de Salta y destacó que la de Macacha "es un ejemplo de la postergación de la mujer en la historia oficial".

"No se puede pensar en Martín Güemes si no pensamos en Macacha -agregó- , fueron de esas parejas políticas. Fue una estadista y su compromiso fue no sólo con la revolución sino también con los pobres, con los humildes".

Durante el acto también se anunció que el estudio de la emisora pasa a denominarse Gustavo "Cuchi" Leguizamón.

(Télam)