El actor y comediante Sebastián Presta, consideró que en la actualidad "no hay programas de humor porque la gente no los demanda". Presta pasó de protagonizar en "Duro de Domar" unos sketches, que aún son virales, a subirse a los escenarios y estar nominado para los Premios ACE. En diálogo con el programa "Pasa Montagna", que conduce Pablo Montagna por Radio Rivadavia, el humorista reveló que esta "muy contento por el presente personal y profesional" que atraviesa y confesó: "Me sorprendió mi nominación a los ACE. Fue algo que no me esperaba". A la hora de recordar sus escenas en el programa de televisión que lo catapultaron a la fama, el intérprete indicó: "Hay muchos chicos que se arman TikTok con todo material mío. Son videos de 2014 y 2015 y la gente los sigue pasando. Es increíble cómo se vitalizaron esos videos". Al ser consultado sobre su presente, detalló que está "muy tranquilo" y añadió: "Quizá cuando uno es joven tiene ese deseo de triunfar pero no se da cuenta de disfrutar el camino". Actualmente, volcado a la actuación, Presta a analizó: "Creo que no hay programas de humor porque la gente no lo demanda". Con respecto a su salida de "Duro de Domar", se refirió a la cuestión política y agregó: "Yo estaba con mi sueldo, cómodo, trabajando y de golpe me quedé sin trabajo y tuve que salir a actuar. De alguna manera había tirado la toalla con el tema de la actuación". También se animó a dar su punto de vista político: "Dentro de la gran grieta que hay, si tengo que ir para algún lado estoy más con Cristina (Kirchner) que con (Mauricio) Macri". Por último, recordó sus inicios arriba de los escenarios: "La primera vez que hice stand up me sentí tan mal que durante tres años no me volví a subir a un escenario". "A lo que quiero llegar es que te equivocás en pensar que fracasaste. Uno no nace sabiendo", concluyó. NGR/GAM NA