La película "La verdad interior", de la realizadora argentina Sofía Brito, de carácter documental, hecha de manera colaborativa y que narra su encuentro con su colega estadounidense James Benning -un hombre vasto, de gran trayectoria en el cine- se verá en El Cultural San Martín, Sarmiento 1551, desde el viernes 2 a las 19.

El filme es un viaje por bosques, rutas, desiertos y llanuras estadounidenses; un viaje en el tiempo, la vejez, la libertad, el deseo y el lenguaje en una entrevista existencial.

Es el encuentro enigmático entre Brito y Benning, dos personas de mundos diferentes, que ni siquiera hablan el mismo idioma, pero que comparten el lenguaje del cine.

Sobre el origen del filme,. Brito detalló: "Andrés Di Tella le contó a James que yo era actriz (...). James me preguntó si yo cambiaba mucho como actriz, le dije que sí, que me gusta mucho hacer eso y le mostré una foto de la primera película en la que actué. James volvió a California y a los dos días recibí un mail con un video que había hecho él con la foto y me decía: hagamos una película juntos".

"Le dije que sí –continuó–. Un día le dije que además quería filmar el proceso de creación de la película que íbamos a hacer. Me dijo que sí, le encantó la idea; fui a California, viajamos por sus lugares favoritos. Filmé y grabé todo lo que pude, me sentí una ladrona de imágenes y sonidos."

Las siguientes funciones de "La verdad interior" seguirán los domingos 4, 11 y 25 de septiembre a las 17, los jueves 8 y 16 a las 19, el sábado 17 a las 19.30 y el viernes 23 a las 19.

(Télam)