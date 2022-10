La novena edición de Asterisco, el festival internacional de cine LGBTIQ+, se llevará a cabo entre el jueves 20 y el domingo 30 en distintos espacios porteños, y también contará con proyecciones y actividades online.

Esta edición tendrá como película de apertura a la brasileña "Siguiendo todos los protocolos", de Fábio Leal; y "Pornomelancolía", una coproducción entre la Argentina, Brasil y Francia dirigida por Manuel Abramovich, será el filme de clausura de este año.

La programación contará con una Competencia Argentina de Largometrajes, que incluye los filmes “BJ: The Life and Times of Bosco and Jojo”, de Sergio Bonacci Lapalma; “Copacabana Papers”, de Fernando Portabales; “Deberíamos imaginar todo en términos de arena”, de Roxana Bernaule; “El apego”, de Javier Diment; y “El fulgor”, de Martín Farina.

Así como “Ese fin de semana”, de Mara Pescio; “Los agitadores”, de Marco Berger; “Me busco lejos”, de Diego Lublinsky; y “Yo soy Alma”, de Mariana Manuela Bellone, completan la lista.

Por otro lado, también tendrá lugar la Competencia Argentina de Cortometrajes, con los títulos “Criatura”, de Maria Silvia Esteve; “Desvelo”, de Ana Waisbein y Maite Valero; “El muro de las constelaciones”, de Olivia Nuss; “La naturaleza del amor”, de Nicolás Raúl Álvarez y Joaquín Ostrovsky; “Los Amantes”, de Dario Exequiel; y “Me llamo Marian”, de Pilar Cabrera.

Además de “Mi cuerpo, mi transición”, de Camilo López Díaz, Julian Merlo y Alma Chamot; “Nazco problema”, de Violeta Fontaiña; “Sacrificio”, de Guido Depaoli; “Todos tipos trans”, de Sabino Jerónimo Gazzaniga; “Transitando el abismo”, de César González; “Una casa que no tiene techo”, de Celeste Onaindia; y “Yon”, de Bárbara Lago.

También habrá una sección fuera de competencia de Cortos Latinoamericanos, otra de Cortos Argentinos, una denominada Erotismo Amarillista, el Foco Canadá, la Retro Enzo Monzón, y Pioneres queer.

El Centro Cultural Kirchner (CCK), el Centro Cultural Conti, Hasta Trilce, la Universidad del Cine, el Centro Cultural Recoleta (CCR) y Puticlú, son los espacios donde tendrán lugar las proyecciones de las películas.

Por su parte, en la plataforma Cont.ar podrá verse una selección de filmes que participan de esta edición, y la sección Competitiva Películas en Proceso tendrá lugar íntegramente en la plataforma del Mercado de Industrias Culturales (MICA). (Télam)