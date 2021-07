El compositor y cantante colombiano Nobeat, que trabajo junto al argentino Khea en “Medio Crazy”, aseguró que a la hora de componer trata "siempre de explorar, aplicar varias fusiones, meter colores de otro género y ser bastante libre”.

"Soy una persona bastante creativa, así que me gustan la mayoría de los estilos y el día de mañana puede que salga algo bien calle o súper musical. La idea es siempre innovar y traer a la gente cositas diferentes", señaló Nobeat a Télam.

Nobeat es Christian Restrepo, nacido hace 21 años en la ciudad colombiana de Santa Marta, de donde también son oriundos Carlos Vives, el "Pibe" Valderrama y Radamel Falcao García, entre otros.

Nobeat empezó empezó a tocar el violín a los 5 años pero a los 7 descubrió al que se convertiría en “su” instrumento, el piano. A los 15, en tanto, recibió una beca de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación (la institución detrás de los Grammy Latinos) y un año después empezó a producir y a escribir música por su cuenta.

Nobeat se conectó con la movida argentina cuando compuso “Ayer me llamó mi ex” para Khea y luego arregló el remix con elementos de R&B, hip hop y bachata para sumar las voces de Natti Natasha y Prince Royce, que ya suma 199 millones de vistas en YouTube. Y Khea le devolvió el favor aportando su voz para el dueto en “Medio Crazy, donde Nobeat se encarga de la voz principal.

Télam: ¿Te sentís cerca de músicos afroamericanos como Prince, Michael Jackson, Kanye West o The Weekend?

Nobeat: Sí, la verdad es que soy muy fanático de la música (norte) americana y mi enfoque, mi meta, siempre ha sido pensar en grande, no hacer música tan local. El hecho de estudiar la música te abre la mente de los géneros y la historia que ha tenido, entonces me llama la atención no solamente mis raíces y lo que me rodea sino también los de afuera, así que trato siempre de imaginarme que estoy por esos lados.

T: Empezaste como compositor, ¿para quiénes compusiste canciones?

N: Yo empecé componiendo para mí. Luego he podido ser parte de varios artistas no solo de Colombia sino también internacionales, como Lelé Pons y otros artistas también. He sido parte de artistas como Kevvo, Arcángel, Darell, Becky G, Natti Natasha, Prince Royce.

T: ¿Cómo conociste a Khea? ¿hay más trabajo compartido a futuro?

N: Lo conocí en Miami hace más de un año, empezamos a trabajar, a hacer música y hemos venido en ese proceso. Hemos hecho varias canciones y estamos siempre activos. Cada quien mete su estilo y tiene su color, hay una fusión grande ahí. Con el tema de la producción hay bastantes colores, de géneros, jugando en la canción.

T: ¿Por qué metiste algo de bachata y más caribeño en la segunda versión de "Ayer me llamó mi ex"?

N: Esas son las herramientas que brinda estudiar música, que si el día de mañana se hace una canción con un poco más de elaboración musical tiene uno la habilidad de entender lo que pasa, de tener la libertad de saber qué pasa, por dónde puedo o no puedo ir. El entenderlo te da esa herramienta de poder encontrar y filtrar lo que va a chocar y tratar de hacer algo vía libre para el público sin que se vaya súper musical y pierda la esencia, porque la bachata es un género bastante rico. La idea era conservar eso sin que se volviera súper musical pero mantuviera eso.

