"Plastificame el metaverso” es el nombre de la pieza danza que cuenta con coreografía y dirección de Agustín Julián Álvarez y se estrenará el 30 de septiembre en Área 623, en el barrio porteño de San Cristóbal.

Esta obra indaga desde la expresión corporal y el movimiento en cómo el modo de producción y consumo capitalista degrada al medio ambiente, “anestesia a los cuerpos y formatea el deseo”.

La obra nació como un proyecto de investigación en relación a los vínculos que la sociedad tiene con el plástico.

La idea surgió, en principio, como una motivación personal de Estefanía Bianchi, artista multidisciplinaria formada en danza, teatro y acrobacia. “Un día me desperté, contemplé mi casa, me vi rodeada de plástico y me llené de preguntas. Sumergida en esa curiosidad, me propuse llevar estas preguntas al terreno del arte, armar un equipo de trabajo para investigar el vínculo cuerpo-plástico-tierra”, contó la coreógrafa.

MIRÁ TAMBIÉN Comienza el Seminario Internacional del Obitel para debatir sobre la ficción en pandemia

“Hemos conformado un equipo de artistas y profesionales en el área de danza –teatro– audiovisual y nanotecnología unidos por el deseo de generar arte como puente para repensar nuestra producción y consumo con un material creado por el ser humano”, agregó. (Télam)