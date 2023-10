(Por Tomás Eliaschev) Con el estreno hoy a través de Cartoon Network Latinoamérica del primer capítulo de “Kaddy, la fabulosa hechicera del caso”, el estudio argentino Listo Calisto Animation marca un hito regional en la materia y lleva por primera vez un producto local a un canal internacional.

La serie animada podrá verse a partir de este martes 31 en el icónico canal dedicado a los dibujos animados, tanto en televisión como en YouTube y en las plataformas oficiales de la señal estadounidense.

“Es muy emocionante estrenar un episodio en el canal que veíamos cuando éramos chicos y que nunca dejamos de ver. Estamos muy contentos, porque además estrenamos en Halloween, una fecha muy importante para los dibujos animados”, detalló en conversación con Télam, Lucila Iñiguez, directora de la serie.

“Crecimos viendo series de Cartoon Network como ‘Johnny Bravo’, ‘La vaca y el pollito’, ‘Las chicas superpoderosas’, ‘El laboratorio de Dexter’ y ‘Billy y Mandy’”, enumera el productor ejecutivo Matías Revello.

MIRÁ TAMBIÉN Destacadas figuras en la grilla artística del Festival de Doma y Folclore de Jesús María

El proyecto, que narra las aventuras en clave de comedia de una niña hechicera, Kaddy, y su amigo, Fido, un hombre lobo artista y vegano que toca el charango, comenzó en 2021 la dupla ganó el Premio Pixelatl durante el mercado audiovisual Ventana Sur 2021, realizado en Buenos Aires.

Ese galardón les otorgó un pase para mostrar sus ideas en Pixelatl, el festival de animación, videojuegos y cómics que se realiza en Guadalajara, México, y que es el más importante a nivel latinoamericano, donde presentaron sus ideas ante ejecutivos de Cartoon Network en el evento “Girl Power: pitch the future” y consiguieron llegar a un acuerdo para la producción del primer episodio de la serie que se verá durante un mes.

El episodio, que contó con un presupuesto de 10.000 dólares, incluyó el trabajo de unas 30 personas, sumó la coproducción de Azca Animation de México y contó con el trabajo de estudiantes del programa de pasantías de la Universidad del Salvador (USAL).

El doblaje tuvo los roles protagónicos a la cantante y actriz venezolana Shilley Costa, que interpretó personajes en series animadas como “Steven Universe”, “Los jóvenes titanes en acción” y en la película de Bob Esponja, el dominicano David Santana, que le puso voz a Kratos de los videojuegos, y el argentino Santiago Maure, que hizo voces en series como “Gravity Falls” y “Amphibia”.

MIRÁ TAMBIÉN Amor amarillo: a 30 años del primer gran grito liberador de Gustavo Cerati

Si el proyecto funciona, la idea es avanzar en 26 capítulos de 11 minutos, donde se narran las aventuras de una niña hechicera que no encaja y sus viajes en un universo fantástico lleno de aventura y comedia que contiene elementos autóctonos, como el mencionado charango, o arquitectura y trajes, mayas o incas en los pueblos ficticios que visitados por los protagonistas.

El desembarco de "Kady" amplía la presencia argentina en la señal que tuvo como antecedente al animador, ilustrador y diseñador gráfico Alexis Moyano con los cortos "Guau" y "Miau" en 2019.

Iñiguez y Revello son docentes en la Universidad del Salvador y en la Universidad Nacional de La Matanza, además de colaboradores de la Fundación Animando Vidas. Recibieron a esta agencia en su estudio ubicado en el barrio porteño de Villa Luro, donde brindaron detalles de su trabajo.

Télam: ¿Cómo surge “Kaddy”?

Matias Revello: Antes de “Kaddy” habíamos presentando en Ventana Sur un proyecto, "Apocalypto", que no quedó seleccionado pero si participamos de rondas de trabajo y nos hicieron una devolución. Tomamos todo el aprendizaje En base a eso pensamos un siguiente proyecto. Quisimos contar esta historia. Algo que nos identificara, que hablara de nosotros. En el colegio éramos los chicos raros, dibujábamos y demás. Buscar el lugar de pertenencia siempre es algo importante para los chicos. Y en nuestra historia personal también. Queríamos transmitir eso en una historia divertida, no educativa en sí misma pero sí con un trasfondo y con profundidad. Y quedó seleccionado.

Lucila Iñiguez: Ahí arrancó, recibimos premio para ir a México, el pase para el mercado Pixelatl y nos postulamos a todas las convocatorias abiertas. Un par de semanas antes de la fecha, abrieron una convocatoria para la 4ta. edición de “Girl power pitch the future”, una asociación Pixelatl y Cartoon Network en busca de proyectos para producir que tengan una directora mujer y que sean independientes.

T: ¿Cuál es la premisa de la historia?

MR: Kaddy es una niña que no encaja en su familia nigromante destinada a convertirse en la próxima heredera al trono de su clan que tiene que encontrar su propio lugar en el mundo, en un lugar que se llama tierras altas, un universo fantástico donde los Nigromantes, magos que controlan la mala suerte y la muerte, unos hechiceros oscuros, son los que reinan .A ese reino pertenece Kaddy. Todos esperan que pueda hacer magia oscura, pero ella no puede controlarla porque tiene buen corazón. Pero igual, sale a la conquista de distintos reinos en las Tierras Altas.

LI: Va a lograr el cometido. En cada capítulo va a distintos pueblos, enfrenta desafíos, a villanos, como el guardián emplumado de la aldea dorada. Va a la Ciudad Magnífica, uno de los pocos pueblos que nunca pueden conquistar a los nigromantes, está defendida por unos guerreros superpoderosos, fuertes y toscos. Ella va a encontrar la forma para solucionar ese problema

T: ¿Cómo ven la situación de la industria de la animación en la Argentina?

MR: Si bien Argentina tiene una trayectoria muy importante, con el primer largo animado de Quirino Cristiani, el primer corto a color que fue “Upa en apuros”, con capítulos de “Félix el gato” hechos en el país, los contactos de Disney con animadores argentinos y todo lo que implica (Manuel) García Ferré, pareciera que después hubo un bache. Pero el interés local siempre estuvo, y también el talento con artistas buenos, que terminan haciendo trabajo para afuera o emigrando. A nivel estudio, durante mi crecimiento sentía que faltaba, no había demasiados lugares donde estudiar. Ahora hay mucho más incentivo, hay más lugares donde estudiar. Como siempre, se complica el tema de los recursos, cómo usarlos y cómo tener financiación. Lo más complicado, lo esencial, está, que es el talento. El tema es saber cómo motivarlo y generar una industria fuerte.

LI: Por eso desarrollamos nuestra pata docente y no la queremos perder pese a que la docencia no paga bien. El motor tiene que ver con la necesidad que en Latinoamérica en general y Argentina en particular, los animadores no vemos a los otros profesionales como una competencia. Si el otro tiene trabajo, se va a ver que acá hay talento, que acá se produce. Nos interesa fomentar el gusto por esta profesión. También lo hacemos colaborando con la Fundación Animando Vidas, con talleres de animación para chicos en situaciones vulnerables, villas y colegios humildes que en mi caso doy en la Villa 21-24 de Barracas. La idea es aportar desde la creatividad.

(Télam)