"Halo", serie de ciencia ficción basada en la popular y multimillonaria franquicia homónima de videojuegos de Microsoft sobre una guerra intergaláctica entre la raza humana y una civilización alienígena, se estrena este jueves como la primera superproducción del catálogo de la plataforma Paramount+.

La mentada "guerra del streaming" de la que hablan los especialistas de la industria se expresa, en una de sus facetas, en la necesidad de las distintas marcas por tener en su directorio esa clase de títulos convocantes, de gran presupuesto y mejor realización, que asegure un caudal de suscriptores.

Así como "Game of Thrones" lo fue para HBO -o lo será su spin-off "House of Dragon" para HBO Max-, "The Mandalorian" para Disney+ y Amazon Prime Video espera con ansias mostrar "El señor de los anillos", "Halo" es la vedette del servicio de streaming del grupo Paramount.

La serie parte con una ventaja, que a la vez supone un incógnita: el juego en el que se inspira es un título de culto con millones de fans, con numerosas secuelas desde su lanzamiento en 2001 y un universo narrativo de una profundidad a la altura de la literatura del género, pero deberá poder traducir eso a la pantalla de modo que conquiste también a los que no están familiarizados con la historia.

Difícil tarea, como lo demuestran innumerables juegos que descollaron en la consola pero desilusionaron a la hora de su transposición al audiovisual más tradicional. Desde la ridícula "Super Mario Bros." (1993), pasando por el torpe intento de llevar "Street Fighter" (1994) o "Mortal Kombat" (1995) al cine y hasta las más recientes experiencias de "Warcraft" (2016) o "Uncharted" (2021), son pocas las versiones virtuosas.

Esta serie de "Halo", sin ir más lejos, pasó por casi 10 años de reescrituras, cambios de responsables creativos -en un momento hasta Steven Spielberg estaba en la conversación, aunque finalmente quedó como productor-, de directores y hasta de lugar de emisión, ya que en el inicio vería la luz por Showtime.

Finalmente, el proyecto encontró su camino en la era más brutal de la pelea entre plataformas. Con un presupuesto suculento de 10 millones de dólares para cada uno de los nueve episodios de la primera temporada, buscará dar batalla.

"Halo" está ambientada en el siglo 26, y está protagonizada por Pablo Schreiber -recordado por su papel como un odioso y abusivo guardiacárcel en "Orange Is the New Black"- como el Master Chief Spartan-117, el líder de un grupo de súper soldados modificados genéticamente que lucha para la humanidad una guerra espacial contra una civilización teocrática alienígena conocida como El Pacto.

Bajo dominio de los científicos militares que los crearon, los Spartans se comportan más como máquinas que como personas, aunque cuando Master Chief se ponen en contacto con una reliquia en una colonia planetaria atacada por El Pacto comienza a despertar su costado humano y, por consiguiente, a cuestionarse las órdenes que recibe.

Rápidamente se negará a matar a una adolescente indefensa llamada Quan Ah (Yerin Ha) y juntos se convierten en fugitivos.

Como otras historias del género, "Halo" trata por medio de la acción y aventura temas filosóficos como la inteligencia artificial, la libertad y el control, los efectos imprevisibles de la tecnología, la intolerancia y el totalitarismo.

Sin embargo, es la expansión y detalle del universo de los videojuegos creados para la Xbox lo que brinda un terreno fértil de ricas posibilidades a "Halo", que antes de su estreno ya oficializó su renovación para una segunda temporada.

La trama se propone ser fiel al espíritu del videojuego -incluso con planos de combate con la mirada del tirador en primera persona característicos de esta clase de títulos- pero no continuar punto por punto sus acontecimientos.

Sí serán de la partida dos imprescindibles personajes de la franquicia: la brillante pero conflictiva Dra. Halsey (Natasha McHelhone), creadora de los súper soldados espartanos, y Cortana (Jen Taylor) la inteligencia artificial más avanzada de la historia de la humanidad y potencialmente la clave para su supervivencia. (Télam)