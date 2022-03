Una serie documental de cuatro partes sobre "Magic" Johnson, el exbasquetbolista estrella de Los Angeles Lakers, se estrenará el próximo 22 de abril por Apple TV+.

Titulada "They Call Me Magic", la serie es dirigida por Rick Famuyiwa ("The Mandalorian") repasará el paso de Johnson jugando para los Lakers entre la década del ochenta y los noventa y también indaga en conversaciones respecto del HIV y en su activismo comunitario, informó el sitio especializado The Hollywood Reporter.

Los documentales muestran nuevas entrevistas a Johnson, su familia, Barack Obama, Samuel Jackson, Michael Jordan, Shaquille O'Neil, Snoop Dogg, LL Cool J., Dwayne Wade, Jerry West y Michael Wilbon, entre otros.

El proyecto, que hoy presentó su trailer, se suma a otros documentales producidos por Apple, como el ganador del premio Emmy "Boys State", "The Velvet Underground", "Beastie Boys Story" y "Billie Eilish: The World's a Little Blurry". (Télam)