El filme argelino "Their alegria" de Lina Soualem se alzó con el premio La Haye-Pomeranec a Mejor Largometraje en la décima edición del Festival Internacional de Cine Latino-Árabe (LatinArab) que se realizó de forma híbrida entre el 28 de abril y el 19 de mayo entre la Argentina, Chile y Brasil donde también hubo ganadores locales.

El mayor galardón del festival dedicado al cine árabe en toda América Latina y apuesta a trabajar por la promoción de la diversidad cultural, en esta edición contó con más de 50 películas de más de 30 países, actividades especiales y encuentros con directores.

El Premio La Haye-Pomeranec a Mejor Largometraje Árabe, otorgado para "Their alegria" de Lina Soualem (Argelia) significó un aporte en servicios de post-producción equivalente a 10.000 dólares a utilizar por la directora en su próximo proyecto.

El galardón a Mención Especial del Jurado a Largometraje Árabe fue para "Death of a virgin, and the sin of not living" de George Peter Barbari (Líbano), en tanto el Premio Cine Fértil a Mejor Largometraje Latinoamericano lo recibió "Amor dentro de cámara" de Jamille Fortunato y Lara Beck Belov (Brasil).

En lo relativo a la Argentina, el premio Fundación Universidad del Cine a Mejor Cortometraje Latinoamericano, que consiste en una beca para realizar un curso del Espacio Cursos de la Universidad del Cine (FUC), fue para "Loose fish", una coproducción local con Marruecos realizada por Francisco Canton y Pato Martínez.

Por su parte, el Premio Pipo Bechara El Khoury fue para"Érase una vez en Quizca" del argentino Nicolás Torchinsky.

El premio MAD Solutions a Largometraje Latinoamericano, que implica distribución en los países árabes por 2.000 dólares lo recibió "Solo el mar nos separa" de Khaldiya Amer Ali, Marah Mohammad Alkhateeb, Karoli Bautista Pizarro y Christy Cauper Silvano (Perú, Jordania), que también recibió el galardón Cine Fértil a la Diversidad Cultural.

En tanto el Premio Cine Fértil a Mejor Cortometraje Árabe fue para "Al-sit" de Suzannah Mirghani (Sudán), mientras que la Mención Especial del Jurado a Cortometraje Árabe fue otorgada para "How my grandmother became a chair" de Nicolas Fattouh (Líbano).

(Télam)