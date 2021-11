La Semana del Festival de Cannes en Buenos Aires, con la exhibición en el país de una selección de filmes vistos en la selección oficial de la última edición de la muestra cinematográfica de la Riviera francesa, se desarrollará en esta ciudad desde el próximo lunes 29 al domingo 5 de diciembre.

Como es habitual, acompañará la muestra el director del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, para dar a conocer en el país siete filmes de la Selección Oficial del certamen de 2021.

Los filmes se exhibirán en el Complejo Gaumont, con una selección de películas no estrenadas en el país y galardonadas en la pasada edición del reconocido certamen de cine francés.

El ciclo es organizado en conjunto con Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Festival de Cannes, en paralelo a Ventana Sur, el mercado del cine y el audiovisual más importante de América Latina.

MIRÁ TAMBIÉN El Festival de Cine de Mar del Plata también tiene funciones en Morón

La programación incluye "The Worst person in the World (Verdens Verste Menneske), dirigida por Joachim Trier , que ganó el Premio a la mejor interpretación femenina a Renate Reinsve y se verá el lunes 29.

El martes 30 a las 20 se exhibirá "Vortex", el último filme del realizador argentino-francés Gaspar Noé, que tuvo proyección en el Festival de Mar del Plata y que tiene a Dario Argento como protagonista.

Click to enlarge A fallback.

"Compartment N°6 (Hytti NR°6)", dirigida por el finlandés Juho Kuosmanen, que se llevó el Gran Premio del festival y que toma como excusa un viaje en tren de Finlandia a Moscú para narrar el improbable encuentro entre dos seres completamente opuestos se verá el miércoles.

Mientras que el jueves 2 será el turno de "Ahed's knee (Ha'Berech)", dirigida por el israel{i Nadav Lapid, que ganó en Cannes el Premio del Jurado y el viernes se verá "A Hero (Ghahreman)", dirigida por el iraní Asghar Farhadi, autor de "La separación" y "Todos saben", entre otros filmes.

MIRÁ TAMBIÉN La serie musical juvenil WTF! Con la música a otra parte ya puede verse en Flow

"Drive my Car", dirigida por el japonés Hamaguchi Ryusuke y que ganó el Premio al Mejor Guion, se verá el sábado y el domingo, el cierre de la Semana será con "Titane", dirigida por Julia Ducournau, ganadora de la Palme d'or, máxima distinción que otorga Cannes. (Télam)