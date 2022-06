Una vez más Anya Taylor-Joy, la actriz de 26 años que pasó su infancia en la Argentina y se convirtió en una estrella de la industria audiovisual, estará al frente de una película de terror

Se trata de El menú, una cinta en la que compartirá cartel con Ralph Fiennes, bajo la dirección de Mark Mylod, quien se destacó por su trabajo detrás de cámara en The Royle Family, Entourage, Game of Thrones, Shameless y Succession. Recientemente, Searchlight Pictures presentó las primeras imágenes de la cinta, en la que Taylor-Joy y Nicholas Hoult interpretan a una pareja que viaja a una isla costera para disfrutar de un restaurante exclusivo, en el que el chef (Ralph Fiennes) ha preparado un menú lujoso con algunas sorpresas impactantes, ya que un ingrediente secreto que tendrá un resultado sorprendente en los dos enamorados. El elenco de completa con Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, Reed Birney, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castro, Mark St. Cyr, Rob Yang y John Leguizamo; mientras que Adam McKay y Betsy Koch están a cargo de la producción y Seth Reiss y Will Tracy, del guion

Por el momento, la película solo se presentará en salas de cine a partir del próximo 17 de noviembre. ¿Quién es Anya Taylor-Joy? Hija de Dennis Alan Taylor, un exbanquero de origen argentino-escocés y de la fotógrafa y diseñadora británica Jennifer-Marina de Joy, Anya es la menor de seis hermanos

Nació en Miami, Estados Unidos, el 16 de abril de 1996 y a las pocas semanas se instaló en Buenos Aires junto a su familia. Las costumbres argentinas marcaron a fuego la infancia de la joven estrella, que vivió en el país hasta los seis años. "Adoro a mi familia, aunque me pasé la vida rodeada de adultos

Nunca me sentí como una niña. No me quejo, solo que estuve mucho tiempo sola, a mi aire, jugando en bosques donde me inventaba criaturas, brujas, seres mágicos. Me montaba obras enteras en español. Y mientras mi familia era muy deportista, yo era un ratón de biblioteca", recordó en una entrevista. Y reveló que al mudarse a Londres decidió no aprender a hablar inglés durante dos años con la esperanza de volver a vivir en Buenos Aires. Taylor-Joy saltó a la fama en 2016 por su participación en La bruja, una película de terror en la que con solo 19 años cautivó a los críticos con su interpretación

Ese mismo año protagonizó Morgan, bajo la dirección de Luke Scott, y Barry, un film basado en la vida de Barak Obama. Meses más tarde fue convocada para coprotagonizar Fragmentado y Glass, junto a James McAvoy. En 2020 protagonizó Emma, la adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen, y Los nuevos mutantes, producida por 20th Century Studios. Y en octubre de 2020 se estrenó Gambito de dama en Netflix, una serie que le valió un Globo de Oro

Continuó en la pantalla grande con Last Night in Soho Sandie (2021) y The Northman (2022) y ahora se espera que llegue El menú a los cines. MBC/SPC NA