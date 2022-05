El próximo 7 de julio llegará a los cines "Thor: amor y trueno", la nueva película de la franquicia protagonizada por Chris Hemsworth, que contará con la dirección del ganador de Taika Waititi. Luego de la presentación del teaser oficial y algunas imágenes del rodaje, Marvel Studios publicó nuevos materiales que revolucionaron a los fanáticos de todo el mundo.

"La película encuentra a Thor (Chris Hemsworth) en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado: una búsqueda de paz interior, pero su retiro es interrumpido por un asesino de la galaxia conocido como Gorr, el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses", explica el adelanto oficial.

El mismo agregó: "Para combatir la amenaza, Thor solicita la ayuda del rey Valquiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) y su ex novia Jane Foster (Natalie Portman), quien, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor. Juntos, se embarcan en una terrorífica aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde".

La historia está ambientada después de los acontecimientos que tuvieron lugar en Avengers: End Game y vuelve a tener como una de las protagonistas a Natalie Portman, quien regresó a la franquicia tras ausentarse en la tercera entrega.

"Vinieron a mí. Obviamente mi personaje no estaba escrito en la tercera de Thor por el lugar donde se desarrolló. No fue realmente en la Tierra y mi personaje estaba en ella. Y luego vinieron a mí con la cuarta idea y me dijeron: Tenemos esta idea, esa fue una historia en algunos de los cómics, en los que Jane se convierte en Lady Thor ", explicó la actriz. Mientras que Waititi señaló que la reaparición de La Diosa del Trueno pone en jaque a Thor, en un momento de mucha sensibilidad.

"Han pasado unos ocho años y de repente el amor de tu vida vuelve y ahora se viste como tú. Es una verdadera locura para Thor", señaló el cineasta

Y agregó: "No sabía que íbamos a incluir al personaje de Mighty Thor hasta que empezamos a trabajar realmente en la historia.

Estaba escribiendo y pensé: ´¿No sería genial que Jane volviera?´. No quieres que Natalie regrese e interprete al mismo personaje que trastea con su equipo científico. Ya sabes, mientras Thor está volando, ella se queda en la Tierra pensando cuándo volverá. Eso es aburrido. Quieres que ella forme parte de la aventura".