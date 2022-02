El tráiler de la película biográfica "Elvis", de Buz Luhrman, sobre el icónico y rupturista cantante de rock estadounidense, se dio a conocer hoy en las diferentes plataformas y cuyo estreno está previsto para el 14 de julio.

En el tráiler se puede ver cómo un Elvis niño se siente atraído por el gospel y los bailes y cantos dentro de una iglesia de la comunidad negra en Memphis y cómo, a partir de ese momento, rompe los estereotipos para instalarse como el mayor ícono del rock de todos los tiempos.

Mucho antes que The Beatles, Pink Floyd o The Who lo hicieran, ya Elvis Presley le había puesto el toque de rebeldía que varios años después los rockeros adoptaron como propio, algo que, según el tráiler, la cinta de Luhrman pone sobre el tapete.

Basado en un guion de su autoría, la película explora la vida y la música de Elvis Presley (encarnado por Austin Butler) y su complicada relación con su enigmático agente, el coronel Tom Parker (Tom Hanks).

La historia profundiza en la compleja dinámica entre Presley y Parker, que abarca más de 20 años desde el ascenso del artista a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto del panorama cultural en los Estados Unidos.

Elvis, conocido como "el Rey del rock and roll", murió en 1977 a los 45 años, dejando detrás un legado de hits incansables y hasta protagónicos en cine. En 1973, protagonizó el primer concierto teletransmitido a nivel mundial con una audiencia de 1.500 millones de personas. (Télam)