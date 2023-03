El DJ set que iba a ofrecer el fundador de Massive Attack Daddy G el próximo 22 de marzo en el porteño Teatro Vorterix se canceló "por motivos ajenos a la producción y al artista, que no permiten llevar a cabo el espectáculo", informó la prensa del show a través de un escueto comunicado.

Para quienes ya habían comprado sus correspondientes tickets, se harán las devoluciones por la misma vía por la que lo adquirieron, aclara la información.

Aunque no se especificó el motivo exacto por el cual no se realizará el Meto Fest, que iba a presentar a Daddy G mientras Dr. Alderete iba a realizar dibujos en vivo, y que también tendría a Anita B. Queen como DJ invitada, se remarcó que el ex Massive Attack mantiene en pie sus fechas en Chile y en Colombia.

(Télam)